Sicurezza Jeep Cherokee: l’apertura delle portiere anche senza batteria, ecco come

La casa americana introduce supercondensatori e sistemi ridondanti per garantire l’apertura delle portiere con comando elettrico anche se la batteria è scarica

Nel mondo Jeep (guarda la homepage di Jeep) e più in generale dei SUV, le portiere con serrature elettroniche sono ormai diffuse.

Sicurezza portiere: un tema sempre più centrale

Negli ultimi anni, l’evoluzione verso sistemi digitali ha migliorato comfort e design, ma ha anche aperto interrogativi sulla sicurezza, soprattutto in caso di batteria scarica o incidente.

Jeep Cherokee: la zona posteriore dell'abitacolo

Jeep Cherokee e il sistema con supercondensatori

La nuova Jeep Cherokee, (guarda nuova jeep Cherokee) sviluppata sotto il gruppo Stellantis, adotta un sistema innovativo: piccoli supercondensatori integrati nel comando di apertura. Questi componenti immagazzinano energia sufficiente per consentire due o tre attivazioni anche senza alimentazione principale. In caso di emergenza, permettono quindi lo sblocco delle portiere, offrendo una soluzione concreta a un problema moderno.

Differenze tra portiere anteriori e posteriori

Le portiere anteriori includono uno sblocco manuale di emergenza, mentre quelle posteriori ne sono prive. Questo aspetto potrebbe rappresentare una criticità in situazioni estreme, rendendo più complessa l’uscita dai sedili posteriori.

Jeep, tuttavia, ha pensato anche a questo. Ryan Nagode, responsabile del design degli interni di Jeep, ha confermato alla stampa americana che ogni pulsante della maniglia della portiera contiene un piccolo condensatore, un componente che immagazzina e rilascia carica elettrica quasi istantaneamente.

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Le parole dei manager

''In realtà, immagazzinano energia sufficiente per due o tre cicli di pressione del pulsante'', ci ha spiegato. ''Se l'intero sistema si guasta, rimane comunque un po' di energia per sbloccare la portiera. Quindi il sistema è ridondante e, ogni volta che vedete uno dei nostri veicoli, questa ridondanza è integrata nel design''.

Il responsabile del design degli esterni, Vince Galante, ha sostenuto l'idea di una sicurezza ridondante, aggiungendo: ''Abbiamo visto molto sui media riguardo alle maniglie elettroniche, ma molte di queste riguardano maniglie a incasso. Le nostre sono diverse. Si tratta di vere e proprie tasche nella portiera che si possono afferrare e aprire in caso di emergenza”. Jeep, però, non si è fermata qui in fatto di sicurezza.

Jeep Cherokee: il comando elettrico di apertura delle portiere posteriori

Design e accesso: soluzioni ridondanti

Oltre ai condensatori, è presente un cilindro meccanico sulla portiera del conducente. Questo consente l’accesso anche senza batteria, mantenendo una soluzione tradizionale come backup.

Un passo avanti, ma non definitivo

Il sistema adottato da Stellantis rappresenta un miglioramento nella sicurezza delle portiere elettroniche. Pur non essendo una soluzione perfetta, segna un’evoluzione significativa verso veicoli più sicuri e affidabili.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2026