Nuova Jeep Commander 2027 debutta in Brasile. Ecco come cambia

Dopo la Renegade, Jeep aggiorna la ''big'' di casa: la Commander. Arriva il Model Year 2027 con un cuore da 272 CV e un ibrido che sa fare l'elettrico. Senza dimenticare una variante turbo-diesel.

Se segui il mondo Jeep, sai bene che il Brasile è un po' una seconda casa per il marchio americano, un laboratorio dove nascono modelli che spesso guardiamo con un pizzico d'invidia.

L'ultima novità riguarda la Commander, il SUV extralarge che dal 2021 macina chilometri oltreoceano. Per il 2027 non aspettarti rivoluzioni estetiche da strapparsi i capelli, ma sotto il cofano c'è sostanza vera che merita la tua attenzione.

Nuova Jeep Commander 2027, 3/4 posteriore

Estetica: un trucco leggero per rinfrescare lo sguardo

Se cerchi stravolgimenti nel look, rimarrai un po' deluso. Jeep ha deciso di non toccare troppo un design che piace, limitandosi a piccoli ritocchi di fino.

La calandra anteriore ora brilla grazie alla finitura piano black (presente su tutta la gamma) e i fari a LED sfoggiano una nuova firma luminosa. Tutto qui? Sì, ma d’altronde il restyling pesante era arrivato lo scorso anno, quindi squadra che vince non si cambia.

Dentro, lo spazio resta la priorità. Puoi sceglierla a cinque o sette posti: se abbatti la terza fila, hai a disposizione ben 661 litri di bagagliaio. La guida assistita di Livello 2 ora è di serie per tutti: frenata d'emergenza agli incroci e monitoraggio dell'angolo cieco inclusi nel pacchetto.

Nuova Jeep Commander 2027, il motore turbo diesel

Sotto il cofano: dai 272 CV all'ibrido furbo

Qui viene il bello. La gamma motori della Commander 2027 è pensata per accontentare ogni prurito, dal piede pesante alla voglia di efficienza. Tre le proposte:

Hurricane 2.0T Flex - È lui il protagonista, capace di digerire tanto la benzina quanto l'etanolo. Sviluppa 272 CV e 400 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in soli 7 secondi . Niente male per un bestione da sette posti. È abbinato all'automatico a 9 marce e alla trazione integrale.

2.2 Multijet Turbodiesel - Coi suoi 200 CV e ben 450 Nm di coppia si conferma la scelta ideale per chi macina chilometri in autostrada e vuole il tiro del diesel. Anche qui, 4x4 e cambio a 9 rapporti.

T270 Mild Hybrid 48V - La vera novità tecnologica. Non è il solito ibridino leggero: Jeep l'ha progettato perché si comporti quasi come un ibrido puro (Full Hybrid). Tradotto: l'auto riesce a muoversi in modalità 100% elettrica nelle manovre e nei piccoli spostamenti. Eroga 176 CV ed è abbinato alla trazione anteriore con cambio a 6 marce.

Nuova Jeep Commander 2027, volante e strumentazione dell'allestimento Blackhawk

Blackhawk: quando il SUV vuol fare lo sportivo

Se scegli l'allestimento top di gamma, il Blackhawk, Jeep ti regala un tocco di sportività inaspettata. Nell'infotainment troverai delle schermate dedicate che sembrano rubate a una supercar: puoi monitorare la pressione della turbina, la forza G e la coppia istantanea. Forse un po' eccessivo per portare i figli a scuola, ma sicuramente divertente quando sei da solo al volante.

Nuova Jeep Commander 2027 Overland, i sedili anteriori

I prezzi: quanto ti costerebbe?

In Brasile hanno dato una limata al listino del top di gamma, mentre le altre versioni restano stabili. I prezzi convertiti in euro vanno da 37.900 € a 54.600 €, ma prima che tu corra a preparare il bonifico, sappi che, purtroppo, al momento non è previsto l'arrivo della Commander in Italia. Se cerchi lo spazio e 7 posti, puoi valutare la Grand Cherokee.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2026