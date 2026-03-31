Nuova Jeep Cherokee Trailhawk: svelato il concept

A Moab, Jeep gioca a carte coperte: dopo i primi prototipi-nostalgia, spunta a sorpresa il concept Upland. Ma basta guardare i dettagli (e i nomi dei file...) per capire che siamo davanti alla futura versione Trailhawk della Cherokee 2026. Arriverà da noi? Facciamo il punto.

Come tutti sappiamo, l’Easter Jeep Safari di Moab, nello Utah, è un po’ il Natale di chi ha il fango nel DNA. Jeep ci aveva già stuzzicato con una manciata di concept da urlo — tra Wrangler dal sapore rétro e restomod su base Cherokee XJ — ma sembrava mancare all’appello proprio lei, la nuova generazione della Cherokee 2026 (nome in codice KM).

Poi, però, Jeep ha finito per tirare fuori il classico asso dalla manica all'ultimo minuto, svelando un prototipo che profuma di catena di montaggio: la Cherokee Upland. Un nome che suona nuovo, ma che nasconde un'identità ben precisa.

Identikit di una Trailhawk travestita

Al lancio della nuova generazione, molti erano rimasti a bocca asciutta notando l’assenza nel listino della versione Trailhawk, quella pensata per chi l’asfalto lo vede solo col binocolo. Questo concept Upland sembra essere la risposta — nemmeno troppo velata — a quella mancanza.

Le modifiche sono mirate e decisamente concrete: il frontale, ad esempio, sfoggia una finitura nera sotto la griglia e i fari, abbinata a un paraurti più robusto che non serve solo a fare scena, ma migliora sensibilmente l’angolo d'attacco.

Immancabili i ganci di traino a contrasto (davanti e dietro) e un portapacchi dedicato sul tetto per le spedizioni vere. E quanto ad assetto e grip, nuovi cerchi da 18 pollici calzano pneumatici Falken Wildpeak All-Terrain da 32 pollici. Un setup che urla off-road da ogni tassello.

Nuova Jeep Cherokee Trailhawk (Upland) concept, 3/4 posteriore

Lo spoiler è nel nome (dei file)

Se hai ancora dubbi sul fatto che questa sia la prossima Trailhawk, sappi che Jeep si è lasciata sfuggire un piccolo indizio digitale. Le immagini ufficiali erano etichettate internamente come Jeep KM Trailhawk. In pratica, ci hanno mostrato la versione definitiva di produzione mascherandola come un esercizio di stile per Moab.

La vedremo in Italia?

Qui casca l'asino, o meglio, il fuoristrada. La nuova Cherokee (KM) è un pilastro della strategia globale di Jeep, ma il suo ritorno in Italia non è per ora previsto.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2026