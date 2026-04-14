Nuove Jeep Wrangler e Gladiator Rewind, un tuffo negli anni '80 e '90

Jeep ha presentato le nuove Gladiator e Wrangler Rewind, due modelli in uno speciale allestimento che fa parte dell'esclusiva serie Twelve 4 Twelve. Descritti dalla casa automobilistica come un ''vivace ritorno'' agli anni '80 e '90, saranno veduti solamente negli Stati Uniti per un breve periodo con un extra di 1.900 dollari rispetto a un modello con equipaggiamento simile.

Jeep Wrangler Rewind

Un tuffo nel passato

Gladiator e Wrangler Rewind erano stati anticipati da un concept all'Easter Jeep Safari del 2025 e si caratterizzano per la presenza di una livrea ispirata agli anni '80 e '90, con grafiche geometriche a 8 bit e colori vivaci dell'era dei mixtape e dei pattini a rotelle. I due modelli nell'esclusivo allestimento Rewid si potranno avere nei colori Bright White, Granite Crystal, Anvil, Black, Reign, Hydro Blue, Earl Gray, e Joose. In tutti i casi, in abbinamento con strisce rosse e blu, nonché a una decalcomania sul cofano che presenta la scritta ''Rewind''.

La personalizzazione del look continua con parafanghi in tinta con la carrozzeria, una copertura per la ruota di scorta in stile retrò e dettagli dorati su cerchi e ganci di traino. Gladiator e Wrangler Rewind sono inoltre dotati di protezioni laterali in acciaio e pneumatici specifici per l'off-road. Salendo a bordo, troviamo sedili in pelle Nappa con inserti blu e ricami personalizzati. Sono presenti anche targhette speciali che ricordano che si tratta di modelli in edizione speciale.

Jeep Wrangler Rewind

Prezzo

Le edizioni speciali saranno disponibili per l'ordine il mese prossimo e costeranno, come accennato all'inizio, 1.900 dollari in più rispetto a un modello Willys con equipaggiamento simile. La dotazione di serie sarà completa e includerà, tra le altre cose, fari a LED, sistema keyless, un differenziale posteriore bloccabile, un gancio di traino e il cruise control adattivo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026