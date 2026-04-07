Offerta Jeep Avenger a benzina: sconto, rate da 299 euro e interessi zero

Jeep Avenger è una best seller per il mercato italiano, il SUV più venduto e una delle vetture più immatricolate in assoluto. Ad aprile l'attenzione si sposta ancora una volta su questo modello grazie alla promozione Jeep che vede mettere in offerta la versione a benzina della Avenger con rate da 299 euro e interessi zero. L'offerta con finanziamento prevede pure uno sconto sul prezzo di listino ma è disponibile solamente su di un lotto di vetture in pronta consegna.

La Jeep Avenger in offerta

Questa versione del B-SUV dispone di un motore turbo 3 cilindri di 1,2 litri in grado di erogare una potenza di 100 CV. Unità che è abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti. Parlando delle prestazioni, la velocità massima arriva a 184 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 10,6 secondi. Consumo carburante pari a 5.7 l/100 km, con emissioni di 129 g/km. Parliamo ovviamente di dati secondo il ciclo WLTP. Il prezzo di partenza di Jeep Avenger a benzina è di 25.200 euro.

La promozione

Fino alla fine di aprile su di un lotto di vetture in pronta consegna, Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo 100 CV è proposta a 22.450 euro. Con un anticipo di 8.932 euro si potrà avere con rate da 299 euro al mese per 48 mesi. TAN (fisso) 0% e TAEG 3,14%. Di seguito le complete condizioni economiche dell'offerta come da prospetto presente sul sito Jeep.

Anticipo 8.932 euro - Importo Totale del Credito 13.789 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.387,46 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 35,46 euro. Tale importo è da restituirsi in n 48 rate da 299 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 3,14%.

Da evidenziare alcuni dettagli come l'offerta legata a un lotto limitato di auto in pronta consegna. Questo significa che non ci saranno particolari margini di personalizzazione per il cliente. Inoltre, l'anticipo non è basso e questo potrebbe tagliare fuori chi cerca un'offerta con una soglia d'accesso più contenuta.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026