Formula E, turnover in casa Stellantis: entra Opel, esce DS Automobiles

Scambio di brand in casa Stellantis: dopo Citroen per Maserati, ora è DS Automobiles a cedere il posto per l'arrivo di Opel

C'è un nuovo storico marchio automobilistico pronto a rientrare nelle corse: la Opel ha ufficializzato il proprio ingresso nel campionato del mondo FIA Formula E a partire dalla stagione 13, quella che comincerà alla fine di quest'anno e che si svolgerà principalmente nella prima metà del 2027.

Così sarà il marchio tedesco a raccogliere la sfida delle nuove e attesissime monoposto di Gen4, al posto dell'altro brand di casa Stellantis, DS Automobiles, che invece dice addio alla serie elettrica dopo essere diventato il più vittorioso dell'intero gruppo nella serie elettrica: dopo 18 vittorie, 2 titoli piloti e 2 campionati Costruttori, il marchio premium francese si dedicherà ad ambiziosi progetti in ambito velistico.

L'annuncio Opel in Formula E

Tornando alla Formula E, a debuttare è invece Opel in un'operazione di casa Stellantis simile a quella già fatta prima dell'inizio della stagione in corso, quando Maseratiha ufficializzato l'addio per lasciare spazio a Citroen. Nasce così l’Opel GSE Formula E Team, struttura ufficiale che segna un ulteriore passo nella strategia elettrica del costruttore di Rüsselsheim.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla vigilia dell’ePrix spagnolo, alla presenza degli amministratori delegati della Formula E, Jeff Dodds, e Opel, Florian Huettl.

Una scelta strategica per l’elettrificazione: la sfida della Gen4

L’ingresso in Formula E rappresenta per Opel una naturale evoluzione del proprio percorso verso la mobilità a zero emissioni. Il progetto sportivo sarà strettamente legato alla gamma elettrica GSE, con l’obiettivo di trasferire know-how tecnologico tra pista e produzione.

E quale momento migliore per farlo se non quello di raccogliere la sfida tecnologica delle monoposto di quarta generazione, che promettono di essere le più veloci ed efficienti di sempre, con una potenza massima fino a 600 kW (816 cavalli) in qualifica e in Attack Mode, con un incremento netto di 250 kW rispetto alle auto attuali e con l'introduzione della trazione integrale permanente.

Un contesto tecnico che richiederà competenze avanzate in ambito software, gestione energetica e dinamica del veicolo.

Opel è già al lavoro

Il programma sportivo sarà guidato da Jorg Schrott, nominato team principal della nuova squadra. Opel ha già dunque avviato la costruzione del reparto corse, con ingegneri dedicati allo sviluppo della monoposto, alla strategia e alle operazioni in pista.

Il team farà il proprio debutto pubblico in occasione del lancio ufficiale delle monoposto Gen4, previsto ad aprile con una dimostrazione in programma sul circuito del Paul Ricard.

Il ritorno alle competizioni di vertice

Con questa operazione, Opel torna a impegnarsi in un campionato mondiale di primo piano. Il marchio tedesco vanta una lunga tradizione nel motorsport, con programmi nel rally, nelle monoposto propedeutiche e nel turismo, tra cui il DTM.

L’ingresso in Formula E segna però un cambio di paradigma: per la prima volta, l’impegno sarà completamente focalizzato su tecnologie elettriche, in linea con l’evoluzione del settore automotive.

Un segnale per l’intero settore

L’arrivo di Opel rafforza ulteriormente il posizionamento della Formula E come piattaforma di riferimento per lo sviluppo tecnologico legato all’elettrificazione. In vista della stagione 2026/27, il campionato si prepara così ad accogliere un nuovo costruttore ufficiale in un contesto tecnico completamente rinnovato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 26/03/2026