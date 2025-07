E-Prix Londra-2 2025: Cassidy lascia Jaguar e raddoppia, a Porsche il Mondiale a squadre

CASSIDY LASCIA JAGUAR CON UNA VITTORIA NETTA

Nick Cassidy firma una doppietta nel weekend dell'E-Prix di Londra di Formula E, portando la Jaguar Racing alla quarta vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei gare. Il pilota neozelandese saluta così la squadra con un'affermazione chiara, con oltre 13 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Dopo una prima parte di stagione poco brillante – un solo punto in sei round – Cassidy ha quindi invertito la rotta raccongliendo tre successi in fila, chiudendo secondo nel campionato piloti Formula E 2025.

JAGUAR SALUTA ANCHE JAMES BARCLAY

Oltre a Cassidy, lascia la scuderia anche James Barclay, storico team principal Jaguar, presente sin dal ritorno del marchio in Formula E e guida della squadra per tutte le sue 127 gare nella serie. Una chiusura di ciclo che coincide con una delle fasi più competitive del team britannico.

DE VRIES E MAHINDRA: UN RITORNO DI LIVELLO

Nyck de Vries conquista il secondo posto al traguardo, regalando a Mahindra Racing il miglior risultato nella classifica team dal campionato 2017/18. Una chiusura di stagione solida che potrebbe gettare basi interessanti per il prossimo anno.

BUEMI RISALE DAL 19° POSTO AL PODIO

Sébastien Buemi, in forza a Envision Racing, è protagonista di una delle rimonte più spettacolari della stagione. Partito 19°, lo svizzero taglia il traguardo in terza posizione, confermando la competitività dell'auto - e della power unit Jaguar - anche in condizioni complicate.

PORSCHE VINCE I TITOLI TEAM E COSTRUTTORI FORMULA E

Con l’uscita di scena di Oliver Rowland – finito coinvolto in un incidente con Nico Muller al giro 16 – le speranze Nissan di portare a casa anche i titoli per le squadre e i costruttori dopo quello piloti, si sono dissolte.

Così è la Porsche, che comunque approcciava l'ultima gara con un margine di sicurezza sugli inseguitori, ne approfitta per blindare entrambi i titoli: la casa di Stoccarda si laurea dunque campione del mondo Costruttori e Team nella stagione Formula E 2025. Un traguardo storico per i tedeschi, che completano una stagione positiva in cui però pesa l'incapacità da parte di Pascal Wehrlein di difendere il titolo individuale raccolto nello scorso Mondiale.

Delusione soltanto parziale invece per Rowland che, dopo essersi già matematicamente laureato campione a Berlino, chiude la stagione senza punti a Londra ma con la certezza del titolo Piloti (qui le classifiche aggiornate). Il britannico riceve l’abbraccio del pubblico di casa, celebrando un'annata solida e ricca di risultati.

FORMULA E LONDRA-2 2025, ORDINE D'ARRIVO (TOP-5)

Nick Cassidy (Jaguar Racing) Nyck de Vries (Mahindra Racing) Sébastien Buemi (Envision Racing) Jake Dennis (Andretti) Mitch Evans* (Jaguar Racing)

*Penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità sotto FCY

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/07/2025