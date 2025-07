E-Prix Londra-1 2025: la Jaguar vince con Cassidy, Porsche consolida la leadership Costruttori

CASSIDY VINCE L’E-PRIX DI LONDRA 2025

Nick Cassidy ha conquistato il successo nel primo dei due E-Prix di Londra di Formula E 2025, firmando una gara intelligente e determinata nella penultima apparizione con il team Jaguar Racing.

Il neozelandese, che ha recentemente annunciato la separazione dalla squadra inglese a fine stagione, è scattato dalla quinta posizione e, dopo aver superato Nyck de Vries sul finale del 27° giro e ha gestito con freddezza il vantaggio fino al traguardo.

Una vittoria che rappresenta la terza consecutiva per la casa del Giaguaro: un risultato raggiunto solo da poche squadre nella storia della Formula E.

STRATEGIA E CONTROLLO: DE VRIES SECONDO CON MAHINDRA

Nyck de Vries ha adottato una strategia aggressiva, puntando su un Attack Mode anticipato e un Pit Boost (il pit-stop di ricarica veloce della batteria) nelle fasi finali, ma questo non è bastato per contenere Cassidy. Il pilota Mahindra ha chiuso al secondo posto, mostrando comunque segnali incoraggianti dopo una stagione complicata.

WEHRLEIN TERZO, MA CON GIRO VELOCE: PUNTI DECISIVI PER PORSCHE

Terza posizione per Pascal Wehrlein, che conquista anche il punto addizionale per il giro più veloce in gara. Una prestazione solida per il campione uscente, che rafforza la leadership di Porsche nelle classifiche costruttori e team.

CLASSIFICA TOP-10 E-PRIX LONDRA-1 FORMULA E (TOP-10)

Nick Cassidy – Jaguar TCS Racing Nyck de Vries – Mahindra Racing Pascal Wehrlein – TAG Heuer Porsche Stoffel Vandoorne – Maserati MSG Racing Jake Dennis – Andretti Global Jean-Éric Vergne – DS PENSKE António Félix da Costa – Porsche Sébastien Buemi – Envision Racing Mitch Evans – Jaguar TCS Racing Lucas Di Grassi – ABT CUPRA

CLASSIFICHE FORMULA E 2025: PORSCHE IN FUGA

Con solo un appuntamento rimasto nel calendario Formula E 2025, di scena nel pomeriggio di domenica 27 luglio, la situazione è chiara: se, tra i Piloti, i giochi sono matematicamente chiusi con la vittoria di Oliver Rowland, già campione a Berlino e oggi soltanto 11°, tra i Costruttori e tra le Squadre c'è l'allungo della Porsche che adesso guida i giochi seguita dalla Nissan.

Per la matematica è ancora tutto possibile, ma a questo punto la casa di Stoccarda sembra vicina a bissare il successo ottenuto nella passata stagione, pur essendosi lasciata sfuggire il titolo Piloti.

PROSSIMA GARA: ATTESA PER L’E-PRIX FINALE

Il Campionato Formula E 2025 si avvia alla conclusione. L’ultima gara sarà decisiva soprattutto per la classifica Costruttori, dove Porsche dovrà difendere il vantaggio sulla Nissan. La corsa al titolo piloti è chiusa, ma in Formula E le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

L'E-Prix di Londra 2025 di Formula E ha offerto una gara tattica e sempre interessante sul circuito unico dell'ExCeL London, che si sviluppa in parte indoor. Gli occhi ora sono puntati sull’ultimo appuntamento del calendario, dove si assegneranno gli ultimi punti decisivi per team e costruttori.

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/07/2025