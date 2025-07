Anteprima Formula E E-Prix Londra 2025: orari tv, meteo, circuito

La stagione 2024-2025 di Fia Formula E si conclude come ormai da tradizione nelle ultime stagioni con il doppio appuntamento di Londra. Per la prima volta si arriva sull'avveniristico tracciato cittadino del centro espositivo ExCeL London con il titolo Piloti che è stato già assegnato al pilota di casa Nissan, Oliver Rowland, in grado di laurearsi matematicamente campione del mondo già nel fine settimana di Berlino. Restano però ancora tutti aperti i giochi per il titolo a squadre e per quello Costruttori, con un bel testa a testa tra la Nissan del neo-campione in carica e la Porsche del predecessore Pascal Wehrlein. Chi avrà la meglio nel duello conclusivo?

FORMULA E E-PRIX LONDRA 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Nessuna modifica per il circuito dell’ExCeL di Londra, che ha debuttato in Formula E nel 2021, ed è quindi alla sua quinta apparizione nel calendario mondiale della Formula E. Cinque stagioni in cui la pista ha saputo ritagliarsi un ruolo nel calendario della serie elettrica, per l'elevata difficoltà per i piloti e che ha dato vita a finali di campionato emozionanti e ricchi di colpi di scena e incidenti. La cornice, poi, resta quella unica nel suo genere, visto che il tracciato si sviluppa parzialmente all’interno di uno dei padiglioni del centro espositivo, e quindi permette ai piloti di sfrecciare in una parte indoor illuminata artificialmente. Il tracciato, che consta di 2.090 metri e 20 curve, è stato modificato nel 2023 eliminando una parte molto tortuosa diventando molto più veloce e spettacolare.

E-Prix Londra 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Il circuito dell'ExCeL ha un grande specialista: il campione del mondo 2023 Jake Dennis, in grado di vincere in due occasioni, in gara-1 nel 2021 e nel 2022. A quota due successi a Londra c’è anche Nicolas Prost, che però ha vinto due manche sul vecchio circuito di Battersea Park su cui si sono corse le edizioni 2015 e 2016 dell’ePrix londinese. Dennis non si è invece mai imposto dal 2023 in poi, e cioè da quando il layout è cambiato per arrivare all'attuale conformazione da 2.09 km. Nelle due passate stagioni a festeggiare sono stati i due piloti Jaguar, Mitch Evans e Nick Cassidy, vincitori rispettivamente in gara-1 e gara-2 del 2023, mentre lo scorso anno il successo è andato a Pascal Wehrlein (gara-1) e al neo campione Oliver Rowland (gara-2). Un successo a testa anche per Sebastien Buemi e Sam Bird (2015), Alex Lynn (2021) e Lucas Di Grassi (2022).

La Formula E chiude la sua avventura stagionale in Europa e, quindi, con orari abbastanza comodi per gli spettatori del vecchio Continente, che dovrebbero anche riuscire a evitare concomitanze fastidiose con la più blasonata Formula 1 (che nel fine settimana corre nella mitica Spa) anche grazie all'ora di fuso orario rispetto all'Italia. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Canale 20 (oltre al solito streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Londra:

Prove Libere 1 – Venerdì 25 luglio, ore 17.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 26 luglio, ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 26 luglio, ore 13.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 1 – Sabato 26 luglio, ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 27 luglio, ore 11.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 27 luglio, ore 13.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 2 – Domenica 27 luglio ore 18.05: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend della Formula E a Londra potrebbe essere ancora una volta - è già successo piuttosto spesso nelle ultime gare della stagione - dal meteo incerto. Le temperature sono piuttosto fresche per il periodo e in tutte e tre le giornate, con la pioggia che potrebbe colpire soprattutto nell'E-Prix finale, di domenica pomeriggio. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 25 luglio – Parzialmente nuvoloso, 15% possibilità di precipitazioni, temperature 17-26°C.

Sabato 26 luglio – Per lo più nuvoloso, 15% possibilità di precipitazioni, temperature 17-26°C.

Domenica 27 luglio – Pioggia leggera, 25% possibilità di precipitazioni, temperature 15-22°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 22/07/2025