Anteprima Formula E E-Prix Berlino 2025: orari tv, meteo, circuito

La stagione 2024-2025 di Fia Formula E è ormai alle battute conclusive e ha trovato in Oliver Rowland, talento britannico di casa Nissan, il suo dominatore. I titoli restano però ancora formalmente da assegnare ed è proprio a Berlino, nel magnifico parco cittadino ricavato tra le strutture dell'ex aeroporto di Tempelhof che il campionato del mondo per monoposto elettriche potrebbe esprimere i primi verdetti dell'anno, in vista del doppio round finale di Londra. Sarà Rowland a trionfare o ci saranno sorprese?

FORMULA E E-PRIX BERLINO 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Dopo aver cambiato profondamente la propria identità proprio nella scorsa stagione, il circuito di Berlino-Tempelhof resta invece immutato, se non per pochi piccoli dettagli visto che il tracciato risulta lungo 2.345 metri (due in più rispetto alla pista utilizzata nell'edizione 2024). Resta comunque sempre uno dei circuiti più spettacolari in calendario con tante occasioni di sorpasso e molte curve ad angolo retto o a gomito che sono state teoricamente sempre sedi di bei duelli tra i piloti. La sede stradale, poi, è unica nel suo genere, visto che si corre sul cemento e non sul tradizionale asfalto.

E-Prix Berlino 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

La gara di Berlino è un grande classico del calendario della Formula E, essendosi disputata già in 20 occasioni. Un E-Prix che però non conta grandi specialisti, visto che sono solo in quattro i piloti ad aver trionfato più di una volta: Sebastien Buemi si è imposto nel 2016 (sul circuito cittadino non realizzato all'interno dell'ex aeroporto) e in gara-2 nel 2017; Lucas Di Grassi, vincitore nel 2019 e in gara-1 nel 2021; Nick Cassidy ha vinto in gara-2 nel 2023 e in gara-1 nel 2024 mentre il pilota con più affermazioni è Antonio Felix Da Costa, che ha vinto gara-1 e gara-2 nel 2020 e gara.2 nel 2024. Un successo a testa per Jerome D'Ambrosio (2015), Felix Rosenqvist (gara-1 2017), Daniel Abt (2018), Maximilian Gunther (gara-3 2020), Jean-Eric Vergne (gara-4 2020), Oliver Rowland (gara-5 2020), Stoffel Vandoorne (gara-6 2020), Norman Nato (gara-2 2021), Edoardo Mortara (gara-1 2022), Nyck De Vries (gara-2 2022) e Mitch Evans (gara-1 2023). Tra le squadre, primeggiano a quota tre successi DS e Audi.

Dopo tanto peregrinare in Asia, la Formula E torna in Europa per le ultime due gare della stagione e, quindi, gli orari tv dell'evento tornano a essere perfetti per gli appassionati del vecchio Continente, che peraltro non devono fronteggiare alcuna scomoda concomitanza con la Formula 1. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in diretta e in chiaro su Mediaset Italia 1 (oltre al solito streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Tokyo:

Prove Libere 1 – Venerdì 11 luglio, ore 16.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 12 luglio, ore 09.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 12 luglio, ore 11.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 1 – Sabato 12 luglio, ore 16.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 13 luglio, ore 09.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 13 luglio, ore 11.20: Sportmediaset.it, Discovery+.

Gara 2 – Domenica 13 luglio ore 16.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 1, Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend della Formula E a Berlino potrebbe essere di nuovo disturbato - così come è successo piuttosto spesso nelle ultime gare della stagione - dal meteo incerto. Le temperature sono piuttosto fresche per il periodo e in tutte e tre le giornate non si esclude la pioggia. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 11 luglio – Pioggia leggera, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 15-23°C.

Sabato 12 luglio – Pioggia leggera, 55% possibilità di precipitazioni, temperature 15-19°C.

Domenica 13 luglio – Pioggia leggera, 25% possibilità di precipitazioni, temperature 15-22°C.

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/07/2025