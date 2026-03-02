Opel Corsa GSE 2026, sta arrivando una nuova hot hatch elettrica: già su strada per i test

Opel insiste e dopo aver portato su strada la sua Mokka GSE (qui il nostro test drive), intende lanciare sul mercato un'ulteriore nuova hot htach elettrica. Si tratta di Opel Corsa GSE (Grand Sport Electric) di cui ufficialmente la casa automobilistica ha per il momento condiviso un solo teaser. Adesso ci sono novità perchè questo modello è stato intercettato su strada intento ad effettuare i classici test in vista della presentazione ufficiale che si terrà nel corso dell'anno. Si tratta quindi della possibilità di poter finalmente scoprire qualcosa di più della piccola sportiva elettrica su cui sta attualmente lavorando la casa automobilistica. Ovviamente, il prototipo delle foto spia appare camuffato ma non fa nulla per nascondere che si tratta della nuova GSE.

Motore elettrico da 281 CV

Per la nuova hot hatch elettrica possiamo attenderci una ''cura'' simile a quella utilizzata per la Mokka GSE. Questo significa che si caratterizzerà per uno specifico body kit aerodinamico che permetterà di rendere il look della vettura più grintoso. Un paraurti anteriore più elaborato ed affilato e un impianto frenante con pinze di colore giallo, questi sono alcuni dei dettagli che troveremo sulla Corsa GSE. Ovviamente possiamo attenderci anche un lavoro su telaio ed assetto per migliorare la dinamica di guida e rendere la vettura molto più efficace e divertente tra le curve. Gli interni non si vedono. L'impostazione dell'abitacolo non dovrebbe comunque variare rispetto a quella dell'attuale Opel Corsa che conosciamo bene. Tuttavia, possiamo aspettarci una serie di dettagli dedicati visto il DNA di questo modello come sedili e volante sportivi. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi.

Opel Corsa GSE

Per quanto riguarda il powertrain, visto quando offrono le altre hot hatch elettriche di casa Stellantis, viene facile da pensare che anche la nuova Opel Corsa GSE possa proporre il motore elettrico da circa 280 CV che dovrebbe garantire ottime prestazioni. Si tratta della stessa motorizzazione presente pure su Opel Mokka GSE e Abarth 600e. Il tutto alimentato da una batteria da 54 kWh per un’autonomia WLTP che possiamo immaginare attorno ai 350 km. Insomma, sta arrivando una nuova piccola sportiva che entrerà in un segmento che piano piano si sta ampiando con nuovi rivali. Non possiamo non ricordare, ad esempio, che presto arriverà anche la Volkswagen ID. Polo GTI di cui già sappiamo che disporrà di un motore da 226 CV.

Opel Corsa GSE

A questo punto non si può fare altro che attendere novità sullo sviluppo e sul debutto della nuova Opel Corsa GSE.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026