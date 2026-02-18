Ora Opel Corsa puoi vestirla anche Arancia Meccanica

Corsa YES Edition 2026 in arancione Koral metallizzato e dettagli interni coordinati. Allo stesso prezzo del 2025

Se guidi una qualsiasi Opel Corsa non ti distingui dal gregge, perché gran parte del gregge su Opel Corsa già ci viaggia (Corsa è stabilmente tra i primi 20 modelli più venduti). Se guidi nuova Opel Corsa YES, invece sì, attirerai l'attenzione.

All'edizione speciale della propria compatta, nel 2026 il marchio del Blitz regala un esclusivo abito di colore arancione: al volante di una Corsa in Koral Orange metallizzato, impossibile passare inosservati.

Opel Corsa YES 2026

L'aspetto elegante è accentuato dal tetto nero a contrasto e dai cerchi in lega da 16 pollici in design BiColour Diamond nero e argento.

In abitacolo, i sedili profilati ''Banda'' con strisce e cuciture arancioni riprendono il tema cromatico della carrozzeria. Lo stesso vale per altri dettagli arancioni che attraversano le porte e il cruscotto, così come il rivestimento nero del cielo.

Di serie, infine, volante appiattito e rivestito con pelle sintetica vegana, infotainment con touchscreen da 10 pollici e display quadro strumenti da 7 pollici. Un breve video per gustarla meglio.

Chi vuole potenziare ulteriormente la propria Opel Corsa YES, può optare per il Comfort Pack (250 euro), con freno di stazionamento elettrico, bracciolo centrale con vano portaoggetti e due chiavi con telecomando, o il Tech Pack (700 euro), con telecamera posteriore, sensori anteriori e posteriori, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati, avviamento senza chiave.

Opel Corsa YES 2026, gli interni

A proposito di prezzi di listino: Corsa YES sempre da 21.850 euro (1.2 benzina 100 CV). Cioè come prima, cioè 500 euro in più della entry level Corsa Edition.

Ah, chi è in cerca di un approccio più... discreto, può sempre optare per la carrozzeria in Eucalyptus Green (sempre con cuciture abbinate, etc.).

Opel Corsa YES 2026 non c'è solo color arancia

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/02/2026