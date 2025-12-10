Nuova Opel Astra: design e tecnologie si evolvono, ecco come cambia per il 2026

Il restyling della compatta tedesca arriva al Salone di Bruxelles di gennaio con design aggiornato, interni eco-sostenibili, fari Matrix Intelli-Lux e maggiore autonomia per la BEV

Le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer si preparano alla prima mondiale al Salone di Bruxelles, in programma dal 9 al 18 gennaio 2026. Ne avevamo parlato pochi giorni fa (guarda le prime info su nuova Opel Astra), anticipandovi alcune immagini e oggi possiamo approfondore l'argomento con le informazioni ufficiali. Infatti, Opel (qui la homepage di Opel Italia) anticipa gli aggiornamenti del modello, che uniscono un’evoluzione del linguaggio stilistico a soluzioni tecniche avanzate.

Opel Astra e Astra Sports Wagon: a gennaio debutta la compatta con il restyling

Nuova Opel Astra: cambia stile, interni e tecnologia

Il progetto si ispira alla filosofia “Greenovation”, già intrapreso dalla casa, che punta a ridurre l’impatto ambientale attraverso materiali riciclati e propulsioni elettrificate, incluse le varianti BEV e i motori ibridi.

I punti principali in sintesi

Opel Vizor aggiornato con Blitz illuminato

Fari Intelli-Lux HD ad alta risoluzione

Interni riciclati al 100% e sedili Intelli-Seat

Versione BEV con 454 km di autonomia e funzione V2L

Opel Astra e Astra Sports Wagon: un dettaglio sul nuovo frontale con il logo del Blitz illuminato

Un frontale ridisegnato con il Vizor aggiornato

Il design introduce un Opel Vizor più stretto e definito, con linee orizzontali e verticali che si uniscono nel nuovo logo Opel Blitz illuminato, presentato per la prima volta su Astra dopo il debutto sul SUV Grandland.

Il logo diventa il punto di origine di fasce luminose che si estendono verso i fari e lungo la piega del cofano, richiamando la Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Il risultato è un’interpretazione più netta dell’Opel Compass, elemento chiave del linguaggio stilistico del marchio. Tra le novità estetiche figurano anche i cerchi in lega da 17 e 18 pollici e le nuove colorazioni “Kontur White” e “Klover Green”, abbinate al tetto nero opzionale.

Illuminazione Intelli-Lux HD migliorata

La nuova Astra e la Astra Sports Tourer integrano la tecnologia Intelli-Lux HD, basata su più di 50.000 elementi. Il sistema permette una gestione più rapida e precisa del fascio luminoso, evitando l’abbagliamento degli altri utenti della strada e regolando digitalmente la proiezione in curva. In base all’angolo di sterzata, viene attivato un LED aggiuntivo sul lato interno, progettato per eliminare le aree d’ombra nella traiettoria. La tecnologia interviene anche in condizioni meteorologiche avverse, adattando l’intensità in caso di riflessi su superfici bagnate.

Opel Astra e Astra Sports Wagon: l'abitacolo con rivestimenti in materiale sostenibile

Interni riciclati e sedili Intelli-Seat

Uno degli aspetti più rappresentativi dell'approccio sostenibile riguarda gli interni: l’abitacolo è composto al 100% da materiali riciclati. I sedili Intelli-Seat, di serie sin dalla versione base, presentano una rientranza centrale ispirata alle selle da ciclismo, studiata per ridurre la pressione sul coccige nei lunghi viaggi.

In alternativa sono disponibili sedili AGR con rivestimenti ReNewKnit, riscaldamento a più stadi, supporto lombare elettro-pneumatico, massaggio e memoria. Il quadro strumenti è stato aggiornato per rendere più immediato l’uso dell’infotainment multimediale.

Opel Astra e Astra Sports Wagon: l'elettrica porta l'autonomia a 454 km e ha la funzione V2L

Versione BEV con autonomia estesa

La Opel Astra Electric, completamente elettrica e a zero emissioni locali, adotta una batteria da 58 kWh che porta l’autonomia a 454 km secondo ciclo WLTP. È presente anche la funzione V2L (Vehicle to Load), che consente di alimentare dispositivi esterni come e-bike o piccoli strumenti elettrici.

Capacità di carico e versatilità

La nuova Astra mantiene la sua impronta funzionale. Con i sedili posteriori abbassati, la berlina raggiunge 1.339 litri di capacità di carico, mentre la station wagon Astra Sports Tourer arriva fino a 1.634 litri, grazie allo schienale frazionabile 40:20:40. Voi cosa ne pensate della nuova compatta di Russelsheim? Vi piece come si è aggiornata? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/12/2025