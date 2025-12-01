Opel Astra verso il restyling: ecco i primi dettagli sul nuovo design

Berlina e station wagon si preparano al restyling di metà carriera con un frontale rivisto, nuovi fari e aggiornamenti stilistici. La gamma motori rimane sostanzialmente la stessa

La Opel Astra si avvia verso un aggiornamento di metà carriera seguendo la stessa strategia messa in atto con la Peugeot 308, che si è da poco rinnovata (leggi la prova di nuova Peugeot 308 SW).

Si ispira alla concept car

Osservando le prime immagini pubblicate da Opel, lo sviluppo di stile si concentra sul frontale, dove i designer tedeschi hanno introdotto un’evoluzione della mascherina “monolitica” Vizor, per intenderci quella fascia che comprende calandra, logo e gruppi ottici. Il design, ispirato alla concept car Corsa GSe (guarda il concept Opel), mostra linee più affilate e un’impostazione visiva più pulita rispetto all’attuale Astra (qui Opel Astra mild-hybrid).

Nuova Opel Astra: in arrivo il restyling di metà carriera con aggiornamenti di stile

Il logo del Blitz si illumina

Per la prima volta la compatta adotterà il logo Opel Blitz illuminato, soluzione già vista sulla Grandland. Anche la parte posteriore viene rivista: l’Opel Compass, il layout che organizza gli elementi del design secondo assi verticali e orizzontali, riceve un nuovo disegno interno dei fanali.

L’illuminazione a LED anteriore e posteriore accentua le forme geometriche complessive della carrozzeria.

Nuova Opel Astra: un dettaglio sul design dei cerchi in lega leggera

Gamma motori sostanzialmente uguale

Dal punto di vista tecnico non sono previste variazioni rilevanti. Rimarranno disponibili la berlina e la station wagon, con motori ibridi a benzina (1.2 mild-hybrid da 145 CV e plug-in hybrid da 195 CV), turbodiesel da 131 CV ed elettrico da 156 CV.

Naturalmente, è presto per conoscere il nuovo listino di Opel (guarda la homepage di Opel Italia), ma i prezzi dovrebbero essere allineati con la gamma attuale e, comunque, partire da poco meno di 33.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/12/2025