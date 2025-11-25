Al volante di nuova Peugeot 308: fra stile, comfort e piacere di guida, scopriamo come è cambiata

L'inedito modello con carrozzeria berlina e wagon rinnova il look e gli interni. Restano uguali i motori ibridi e diesel, ma l'elettrico è più efficiente. Ecco come va nella nostra prova su strada

La verità è che SUV, SUV/coupé e in genere tutte le interpretazioni di modelli a ruote alte, vanno per la maggiore da anni. Peugeot (guarda la homepage di Peugeot Italia) lo sa e propone giustamente un’ampia famiglia di modelli come 2008, 3008 e 5008 (leggi la prova di Peugeot 5008 Hybrid).

Nuova Peugeot 308: al debutto il facelift per berlina e station wagon

Togli lo zero e le ruote si abbassano

Ma se togliete uno zero, le ruote si abbassano e, per esempio, ne esce una macchina interessante come la 308 declinata con carrozzeria berlina e station wagon.

E la casa del Leone, oggi, ci mostra la nuova 308 forte del classico facelift di metà carriera e di una rinfrescata agli interni, fermo restando la gamma di motorizzazioni mild-hybrid, plug-in hybrid, diesel e 100% elettrica.

L’abbiamo provata su strada in versione berlina e famigliare, puntando l’attenzione sul motore ibrido leggero, quello potenzialmente più inquadrato per il mercato italiano (insieme al turbodiesel che non era disponibile per il test). Allora, approfondiamo la conoscenza con la Peugeot 308 2026.

Nuova Peugeot 308: motori mild-hybrid, plug-in hybrid, diesel ed elettrico

Inizio dalla parte più evidente e cioè dallo stile, che è stato aggiornato soprattutto davanti. Mi piaceva l’aggressività della vecchia 308 e adesso mi convince come si è evoluta con una mascherina più luminosa.

I fari full LED oppure Matrix LED sono più affilati e con tre inediti punti luce al posto del baffo verticale, la calandra è meno estesa e, sui modelli top di gamma, illuminata da listelli sempre a LED. In aggiunta, sulle versioni più ricche compare il logo del Leone retroilluminato.

Nuova Peugeot 308: cinque allestimenti per la compatta francese

Tante luci ma ben messe

Ammetto che per i miei gusti una tale quantità di luci e lucine che neanche la notte di Natale, sembra essere un po’ sfuggita di mano a tutti i costruttori, ma nel caso della 308 non mi dispiace, le dona un pizzico di esclusività e sportività in più, grazie anche all’aggiunta di inserti in tinta con la carrozzeria.

Nuova Peugeot 308: fari nuovi con mascherina e logo del Leone illuminati

Detto del frontale, la 308 resta sostanzialmente invariata nel profilo piuttosto muscoloso della berlina ed elegante della wagon. Cambia un po’ dietro, dove trovo fari a LED posteriori più moderni, con ottica 3D di serie su tutta la gamma, mentre in precedenza li montava solo la 308 GT. Disponibili, infine, due nuove tonalità per la carrozzeria: Blu Lagoa (berlina) e Blu Ingaro (SW).

Nuova Peugeot 308: interni spaziosi per cinque e rifiniti con materiali di ottima qualità

Anche dentro la 308 conferma il layout complessivo del modello che sostituisce. L’abitacolo offre una buona abitabilità, semmai devo abituarmi ad avere un orizzonte visivo più basso rispetto ai soliti SUV, ma è normale su una berlina o una wagon che hanno sedute a un livello inferiore. Poco male, poiché ci guadagna quel pizzico di sensibilità durante la guida che non fa mai male.

Nuova Peugeot 308: sedili sportivi ma confortevoli e ben sostenuti in Alcantara e pelle

Sedili riscaldabili e massaggianti

Detto questo, ho ritrovato dei sedili piuttosto confortevoli e anatomici, pur con un’imbottitura abbastanza rigida, caratteristica dei modelli sportivi come la versione GT Exclusive della mia prova. Adesso guadagnano rivestimenti in Alcantara e possono essere riscaldabili e con funzione massaggio. Voto più per comfort alla nuova 308.

In ogni caso, la compatta francese replica i rivestimenti in tessuto degli allestimenti intermedi del modello uscente e la stessa cura nei dettagli, con finiture robuste ed eleganti su plancia e portiere.

Nuova Peugeot 308: dietro c'è spazio per tre persone senza grossi sacrifici

Si sta comodi in cinque

In compenso, lo spazio a bordo è più che sufficiente sia davanti sia dietro. Anzi, la console centrale non ruba centimetri alle gambe e il nottolino del cambio insieme al pulsante dei Drive Mode sono diventati amichevoli dopo anni di tirocinio con le dita per usarli.

Anche dietro si sta belli comodi. Le ginocchia non toccano gli schienali anteriori e il padiglione rimane alla giusta distanza dalla testa anche per uno come me che sfiora il metro e ottanta. Semmai, il tetto inclinato verso la coda di entrambe le carrozzerie penalizza un po’ l’accessibilità al divanetto. Chiusura con il vano bagagli, regolare e ampio sia per la berlina sia per la wagon. Nel primo caso il volume è di 412 litri con i sedili posteriori in posizione (sulla mild-hybrid), che salgono a 552/1.487 litri nel secondo, con soglia di accesso bassa e pratica.

Nuova Peugeot 308: il vano bagagli della station wagon arriva fino a 1.487 litri sula MHEV

Lato tecnologia, la nuova Peugeot 308 fotocopia il modello in uscita. La disposizione dei comandi in plancia con quadro strumenti e display tattile dell’infotainment da 10” sono uguali. Mi piace che siano rimasti al loro posto i pulsanti virtuali personalizzabili i-Toggles, ai quali abbinare le funzioni che interessano di più e che fungono da scorciatoia per evitare di entrare in menù e sottomenù.

Nuova Peugeot 308: infotainment da 10'' con Apple CarPlay e Android Auto wireless

Cambia, invece, la grafica della strumentazione digitale. Tuttavia, serve un occhio attento per notare le modifiche che riguardano le schermate del cruscotto con le info richiamabili dai comandi. Resta l’i-Cockpit di difficile digeribilità da parte del sottoscritto, anche se negli anni Peugeot lo ha molto migliorato. In sostanza dovete guardare lo schermo da sopra la corona del volante (regolato molto in basso) anziché dal centro e può capitare di non avere sott’occhio tutte le info di guida.

In realtà, il vantaggio sarebbe quello di non cambiare la focale dal cruscotto all'ambiente esterno dinanzi a voi per aumentare la sicurezza, ma trovo questa soluzione un po’ borderline e non del tutto efficace. Colpa mia che non mi sono mai abituato a questa caratteristica.

Nuova Peugeot 308: i-Cockpit in 3D con visione degli strumenti da sopra il volante

Proseguendo, ritrovo il sistema multimediale forte di connettività internet per aggiornamenti, navigazione, servizi di bordo e gestione dell’auto. Troviamo anche l’assistente vocale, l’AI di ChatGPT, le prese USB-C e la piastra di ricarica wireless per lo smartphone. Con l’app dedicata potete tenere sotto controllo la 308 anche da remoto e, se necessario, prenotare un tagliando in officina.

Sicurezza: di più non puoi, ma non è tutto di serie

Il pacchetto di ADAS per la sicurezza può arrivare fino al livello 2 della guida semi-autonoma in funzione dell’allestimento e degli optional scelti. Si tratta del massimo oggi raggiungibile e i dispositivi offrono un’assistenza attenta e mai invasiva, anche se meno fluida nell’azione rispetto ad altri rivali.

Nuova Peugeot 308: la prova ha portato sulle rive dell'Oceano Atlantico, in Portogallo

Motore 3 cilindri turbo-benzina, 1.199 cc, MHEV 48V Potenza max 145 CV Coppia max 230 Nm Velocità 210 km/h Trazione - cambio anteriore - automatico doppia frizione 6 rapporti Dimensioni 4,64 x 1,85 x 1,46 m (4,36 x 1,85 x 1,46 m) Peso 1.435 (1.382 kg) Consumo combinato WLTP 4,8-5,1 litri/100 km (4,8-5,0 litri/100 km) Prezzo da 34.140 euro (da 33.140 euro)

Scelta la versione mild-hybrid 48V, la 308 station wagon del test si è dimostrata piuttosto briosa sfruttando la potenza fino all'ultimo cavallo disponibile o quasi, ma sempre piuttosto piacevole da guidare. Andiamo con ordine.

Sotto al cofano troviamo il noto 3 cilindri 1.2 turbo-benzina con 136 CV, a cui si aggiungono i 21 CV del piccolo motore elettrico. Nel complesso abbiamo 145 CV e 230 Nm di coppia massima. Ricordo che è un motore usato da circa trenta modelli del Gruppo Stellantis.

Ma Peugeot offre una gamma di motorizzazioni molto ampia, a partire dalla versione plug-in hybrid con un motore 1.6 turbo-benzina per una potenza totale di 196 CV per 360 Nm e autonomia EV fino a 85 km (ricarica a 3,7 kW/7,4 kW opzionale).Con il diesel avete l'1.5 litri quattro cilindri da 130 CV e 300 Nm, mentre la E-308 100% elettrica arriva a 156 CV per 270 Nm e la batteria da 58,3 kWh assicura un’autonomia dichiarata fino a 450 km per la berlina e 444 km per la station wagon, con ricarica fino a 100 kW.

Nuova Peugeot 308: il motore mild-hybrid offre vivacità e fluidità di marcia sfruttandolo bene

Cambio automatico e trazione anteriore

Torniamo alla “nostra” 308 wagon MHEV, che in abbinamento al cambio robotizzato doppia frizione e 6 rapporti e alla trazione anteriore, ha mostrato la sua naturale vivacità sia in ambito urbano sia fuori dalle mura della città, nel pur breve test drive svolto nei dintorni di Lisbona, in Portogallo.

Mi ha convinto soprattutto la fluidità di marcia, per una guida in relax e sicurezza. L’erogazione è ben accordata ai passaggi marcia, le sospensioni offrono una bella protezione dalle strade rovinate e lo sterzo può essere leggero per manovrare facilmente a bassa velocità oppure più sostenuto se scegliete il profilo di guida “sportivo” fra i tre a disposizione (Eco, Normal, Sport) per regalare quel pizzico in più di feeling con le ruote davanti.

Nuova Peugeot 308:la station wagon arriva a 4,64 metri di lunghezza

Ha le dimensioni giuste

E nel traffico le dimensioni dell’auto non sono un handicap poiché i 4,46 metri di lunghezza della berlina e i 4,64 metri della famigliare sono facilmente gestibili anche dai meno esperti, basta prendere un po’ la mano e magari farsi aiutare dalle telecamere di parcheggio a 360° opzionali.

Spinge di più se la sollecitate

Invece, fuori dal traffico mi è piaciuta la verve del piccolo motore elettrificato. Non che sia un body builder, ma deve pur sempre spostare oltre 1.430 kg di station wagon e lo fa con una certa naturalezza. Dovete indugiare un po’ di più sull’acceleratore sfruttando per bene il suo potenziale, ma il risultato sono spunti vivaci e allunghi discreti. Ricordo che la wagon può raggiungere i 210 km/h di punta velocistica.

Nuova Peugeot 308: una compatta agile in città e confortevole sulle lunghe distanze

Quindi, bene il piacere di guida e il comfort; confermato il voto positivo a design, interni e praticità, non resta che analizzare allestimenti e prezzi. La 1.2 hybrid SW come quella della prova è disponibile in cinque allestimenti: Style, Business, Allure, GT e GT Exclusive. Al netto di optional e promozioni, si parte da 34.140 euro per la versione Style e si chiude a 40.940 euro per la GT Exclusive. La plug-in hybrid parte da 42.245 euro e chiude a 46.445 euro. La diesel attacca a 34.620 euro e arriva a 37.020 euro.

La E-308 SW parte da 40.980 euro e arriva a un massimo di 43.680 euro. Per la berlina vi basta sottrarre sempre 1.000 euro dal listino.Voi cosa ne dite della nuova compatta del Leone? Vi piace il suo facelift e vi convince l’ampiezza della gamma? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/11/2025