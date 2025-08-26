Nuova Peugeot 308, voce al "contro SUV" 2025. Video

Plastica facciale, ma non solo. Il facelift di metà carriera di Peugeot 308 (sia in carrozzeria berlina 5 porte, sia in formato station wagon), la Peugeot che lotta contro i SUV e che deve difendersi pure dal ''fuoco amico'' dei SUV del Leone, riguarda anche le tecnologie di bordo. E la gamma motori? Quasi uguale a prima, il quasi lo spieghiamo tra un secondo.
Un breve video di benvenuto, poi scendiamo un po' più nel dettaglio.
NUOVA PEUGEOT 308: GLI ESTERNI
Biglietto da visita di 308 ''2025/26'' è senz'altro il nuovo logo illuminato: il brand francese di Stellantis si unisce a marchi come Opel e Volkswagen e accende per la prima volta l'emblema Peugeot (almeno, su 308 top di gamma).
Nuova Peugeot 308, debutta il logo Peugeot luminoso
Il badge luminoso fa tuttavia parte di una revisione del frontale più profonda. La griglia spalancata del modello pre-restyling si socchiude, il risultato è un look più affilato e aggressivo, grazie anche all'aggiunta inserti in tinta carrozzeria.
Nuova Peugeot 308, il frontale
La nuova firma luminosa diurna ''a tre artigli'' sostituisce la barra continua verticale della vettura precedente: sugli allestimenti superiori, attraversa il cofano per il largo anche una sottile illuminazione verticale.
Nuova Peugeot 308, il posteriore
Altra modifica al design sono i fari posteriori 3D (sempre ''artigliati'') di serie su tutta la gamma, mentre in precedenza li montava solo 308 GT. Disponibili infine le nuove tonalità Blu Lagoa (berlina) e Blu Ingaro (SW).
NUOVA PEUGEOT 308: IN ABITACOLO
Le modifiche all'abitacolo riguardano essenzialmente nuovi tessuti per i sedili e una grafica aggiornata per il quadro strumenti digitale, elemento focale del classico i-Cockpit.
Nuova Peugeot 308, cockpit digitale dalla nuova grafica
La nuova versione over-the-top aggiunge sedili in Alcantara, riscaldati e massaggianti, telecamera a 360 gradi, pacchetto ADAS ultracompleto Driver Assist Plus.
Sulle versioni GT, sedili in Alcantara
308 FACELIFT E MOTORIZZAZIONI
L'offerta motori non registra novità significative. L'unico upgrade degno di nota interessa semmai la motorizzazione full electric di Peugeot E-308. Sempre con 156 CV di potenza, ma più ''autonoma''.
Nuova Peugeot E-308 con più autonomia
Modifiche tecniche all'ecosistema batterie esistente (sempre da 58,4 kWh lordi, dei quali 55,4 kWh utilizzabili, con tensione sempre a 400 volt) liberano un po' di autonomia extra: +34 km sia per berlina, sia per SW, portando così la distanza totale a 450 km. Non esattamente un record, ma ci accontentiamo.
Debutta su E-308 anche la frenata rigenerativa su tre livelli di intensità, da modulare tramite paddle. Nessun progresso, invece, per le tecnologie di ricarica veloce in corrente continua (DC), sempre ferma a un modesto picco di 100 kW di potenza (alcune concorrenti caricano più rapidamente).
Nuova Peugeot 308 con funzione Plug & Charge
Apprendiamo con favore anche dell'introduzione della nuova funzione di ricarica pubblica ''Plug & Charge'': la stazione riconosce automaticamente l'auto non appena viene collegato il cavo, eliminando la necessità di un badge, di un'app o una carta di credito.
Utile, all'occorrenza, anche la nuova funzionalità Vehicle-to-Load, per prelevare energia dall'auto e caricare altri dispositivi esterni (una e-bike, ad esempio).
Debutta anche la funzionalità V2L
Identico a prima, a quanto sembra, tutto il resto della gamma:
- per l'ibrida plug-in (Peugeot 308 1.6 Hybrid e-DCS7), sempre 195 CV di potenza combinata (in passato erano 225 CV, ma pazienza) e autonomia in modalità EV di 85 km;
- per il benzina mild hybrid 48 volt (Peugeot 308 1.2 Hybrid e-DCS6), sempre una potenza di 145 CV e guida (in città) fino al 50% del tempo in modalità 100% elettrica;
- Per il Diesel (Peugeot 308 1.5 BlueHDi EAT8), per nulla scontato fino alla vigilia ma sopravvissuto a furor di flotte, sempre 130 CV, bassi consumi (4,9 l/100 km) e autonomia di oltre 1.400 km.
Nuova Peugeot 308 sempre in 4 motorizzazioni
QUANDO ESCE NUOVA 308?
Cinque allestimenti, cioè due in più rispetto a oggi (Style, Allure, GT, più i nuovi Business e GT Exclusive), vendite a partire da autunno 2025.
Non si conoscono ancora i prezzi. L'unica certezza, è che - se ancora disponibili - Peugeot E-308 si beccherà gli incentivi.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|308 Hybrid 145 e-DCS6 Style
|136 / 100
|32.170 €
|308 BlueHDi 130 EAT8 S&S Style
|130 / 96
|32.670 €
|308 Hybrid 145 e-DCS6 Allure
|136 / 100
|34.570 €
|308 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure
|130 / 96
|35.070 €
|308 Hybrid 145 e-DCS6 GT
|136 / 100
|37.270 €
|308 BlueHDi 130 EAT8 S&S GT
|130 / 96
|37.770 €
|308 e308 156 CV 54 kWh Style
|- / -
|39.650 €
|308 e308 156 CV 54 kWh Allure
|- / -
|40.580 €
|308 e308 156 CV 54 kWh GT
|- / -
|41.830 €
|308 Hybrid 195 e-DCS7 Allure
|150 / 110
|42.445 €
|308 Hybrid 195 e-DCS7 GT
|150 / 110
|46.345 €
