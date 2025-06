Nuova Peugeot 308? Le foto spia (non) mostrano che cosa cambia

Il quarto anno di vita di Peugeot 308 di ultima generazione (2021-?), a meno che il Leone non stravolga le proprie abitudini, è l'anno del restyling di metà mandato (non di una 308 tutta nuova, per capirci).

Quindi come cambia la compatta 5 porte / station wagon di famiglia? Cosa suggeriscono le nostre foto spia? Andiamo per esclusione. Ovvero: cambia quello che è protetto da pellicola anti-paparazzo.

Le (possibili) novità esterne

Le novità più impattanti di Peugeot 308 facelift 2025 si prevedono al frontale, che probabilmente adotterà il nuovo ''linguaggio stilistico'' dei SUV 3008/5008, con griglia radiatore a effetto 3D. E quelle suggestive luci diurne a LED a mo' di ''artiglio''? Nuova 308 graffia o è più pacifica? Le immagini non vengono in aiuto.

Peugeot 308 restyling, cambia il frontale

Con maggiore sicurezza, possiamo invece pronosticare una presa d'aria inferiore più moderna e cerchi in lega di nuovo design.

Aspettiamoci modifiche leggere pure al posteriore. Forma e grafica luminosa dei gruppi ottici di coda dovrebbero rimanere in gran parte invariate, mentre è possibile che 308 ''reloaded'' monti un diffusore ridisegnato, la cui finitura potrebbe variare a seconda della linea di allestimento.

Peugeot 308 restyling, le foto spia del posteriore

Abitacolo top secret

Non è ancora chiaro cosa accadrà agli interni. Che 308 mantenga il layout attuale, o che passi al Panoramic i-Cockpit sulla scorta di 3008, sono ipotesi di pari dignità.

Nuova 308: motorizzazioni

La logica suggerisce che nemmeno la gamma motori, dal restyling, uscirà stravolta, anzi.

Prevediamo un'offerta composta dal solito 1.2 benzina mild hybrid da 145 CV e dal solito 1.6 ibrido plug-in, già passato allo step da 195 CV e 82 km di guida in modalità puramente elettrica grazie alla batteria da 19 kWh.

Possibili novità, semmai, per la variante full electric E-308: nuova variante con motore da 213 CV come E-3008 ''base'', in alternativa o in aggiunta alla versione da 156 CV? Quanto alle batterie: a occhio e croce, l'unità da 73 kWh sotto il pavimento di 308 non ci sta. Avanti con la batteria da 54 kWh, salvo possibili mini-upgrade (58,3 kWh?).

Peugeot 308 restyling: come cambia la gamma motori?

E il Diesel? La scomparsa del motore Diesel è tutto fuorché certa, benché la gemella DS 4, a sua volta recentemente rivisitata, il 1.5 Diesel da 131 CV lo abbia abbandonato.

Quando esce

Gli aggiornamenti di Peugeot 308 dovrebbero essere svelati entro la fine dell'estate 2025. Per l'ingresso sul mercato: autunno-inverno 2025.

Ci sentiamo al prossimo giro di news.

