Nuova DS N°4 è in vendita. 14 diverse configurazioni possono bastare?

Tre motori, cinque allestimenti. Senza contare i pacchetti. Consigli su come configurare la più chic tra le compatte di Stellantis

Già in vendita, DS N°4, almeno per... due terzi. Nel senso che, al lancio, un propulsore resta momentaneamente fermo ai box.

Plug-in a parte, disponibile soltanto in seguito, già a giugno 2025 hai l'imbarazzo della scelta. Di combinazioni se ne contano 14, alla fine vi diciamo qualche compreremmo noi.

Prima dei prezzi, un breve excursus.

DS N°4 IN BREV...ISSIMO

DS N°4 è la berlina di segmento C (4 metri e 40) che rinomina DS4 e del quale rappresenta un profondo restyling.

Per ripassare i cambiamenti più in dettaglio, vi rimanderemmo (se siete d'accordo) al nostro contenuto ad hoc.

DS N°4 2025, le luci anteriori

BERLINA TRI-GUSTO: I MOTORI

DS N°4 declinata in tre motorizzazioni.

Per la prima volta, c'è la motorizzazione E-TENSE 100% elettrica , già ordinabile. Autonomia di 450 km nel ciclo combinato WLTP), motore da 213 CV di potenza coppia di 343 Nm.



DS N°4 E-Tense 2025, l'architettura elettrica

, già ordinabile. Autonomia di 450 km nel ciclo combinato WLTP), motore da 213 CV di potenza coppia di 343 Nm. In vendita successivamente, DS N°4 Plug-in Hybrid adotta un powertrain da 225 CV e 360 Nm e regala un’autonomia di 81 km in modalità full electric grazie a una batteria con capacità netta di 14,6 kWh, il 30% in più rispetto alla generazione precedente.

adotta un powertrain da 225 CV e 360 Nm e regala un’autonomia di 81 km in modalità full electric grazie a una batteria con capacità netta di 14,6 kWh, il 30% in più rispetto alla generazione precedente. Già ordinabile è invece DS N°4 Hybrid. Dalla potenza combinata di 145 CV, abbina un motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri a un propulsore elettrico da 21 kW (28 CV), integrato direttamente nel cambio automatico a doppia frizione a sei velocità. Nell’uso urbano, sostiene DS, N°4 Hybrid può circolare in modalità completamente elettrica fino al 50% del tempo totale. Vi ricorda qualcuna?



EQUIPAGGIAMENTI

DS N°4 è disponibile in due allestimenti principali: Pallas ed Ètoile. Oltre a una versione Pallas adattata per le aziende (Pallas Business Line) e due allestimenti interni per Ètoile: Alcantara e pelle Nappa.

E l'immancabile ''collezione'' speciale.

DS N°4 2025, il cerchio

DS N°4 Pallas

L’allestimento di ingresso si caratterizza per interni già molto ben rifiniti, con sedili ad alta densità (Diamond Tungsteno) e tessuto TEP, rifiniti con impunture. Il cruscotto e i pannelli delle portiere presentano rivestimenti nero basalto con effetto squama, che insieme agli inserti Belem Bronze conferiscono un look... sofisticato.

DS N°4 E-Tense 2025, volante e strumentazione con display da 10''

Il ricco equipaggiamento di serie comprende il nuovo quadro strumenti digitale ad alta definizione da 10,25” ispirato alla grafica di DS N°8, oltre che clima bizona, fari a LED e luci posteriori Full LED, specchi retrovisori esterni ripiegabili e sbrinabili elettricamente. La lista prosegue con il pacchetto sicurezza dotato di Adaptive Cruise Control Stop & Go e frenata automatica di emergenza controllata da telecamera e radar, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con telecamera di retromarcia, vetri laterali anteriori laminati acustici e Mirror Screen wireless via Wi-Fi.

Sono inoltre previsti due pacchetti:

Comfort : sedile di guida elettrico e sedili anteriori riscaldati, vetri laterali laminati acustici, vetri posteriori oscurati



: sedile di guida elettrico e sedili anteriori riscaldati, vetri laterali laminati acustici, vetri posteriori oscurati Tech: apertura e avviamento di prossimità a mani libere, DS Iris System e ricarica wireless per smartphone.



DS N°4 Étoile

Di serie, la più ricca versione Étoile include (in aggiunta alle dotazioni dell’allestimento Pallas) il sistema di infotainment DS Iris System, fari DS Matrix LED Vision e luci posteriori Full LED con indicatori di direzione scorrevoli. A questi seguono il pacchetto di rilevamento traffico posteriore (RCTA + LCA), sedili anteriori regolabili elettricamente, vetri posteriori laminati e oscurati, caricatore wireless per smartphone, sottoporta e pedaliera in alluminio.

DS N°4 2025, le luci posteriori

Anche per la versione Étoile sono previsti due pacchetti:

Absolute Comfort : sedili anteriori con funzione riscaldante e massaggiante elettrica, volante riscaldato, portellone motorizzato con accesso hands-free, tetto panoramico elettrico, sistema audio Focal Electra (esclusa la motorizzazione Hybrid) e DS Extended Head-up Display.



: sedili anteriori con funzione riscaldante e massaggiante elettrica, volante riscaldato, portellone motorizzato con accesso hands-free, tetto panoramico elettrico, sistema audio Focal Electra (esclusa la motorizzazione Hybrid) e DS Extended Head-up Display. Absolute Tech: DS Drive Assist 2.0, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e visione a 360°, specchi retrovisori esterni a oscuramento automatico, allarme e DS Driver Attention Monitoring.



L’allestimento Étoile Pelle Nappa aggiunge di serie Head-up Display, gli interni in pelle Nappa marrone Criollo con rivestimenti Watchstrap e il pacchetto sedili elettrici con volante e sedili anteriori riscaldati (sedili ventilati su richiesta).

DS N°4 Jules Verne

Dulcis in fundo, la ''collezione'' Jules Verne è disponibile in tutte le motorizzazioni.

Ispirata al romanzo “Il giro del mondo in ottanta giorni”, DS N°4 Jules Verne sfoggia un esclusivo badge sul cofano che rappresenta un quadrante a bussola sormontato dalla firma del romanziere. L’estetica è esaltata dai cerchi in lega Lima da 19 pollici, impreziositi dalla calotta centrale color oro.

All'interno, rivestimenti in Alcantara Perla e Blu Eterno. La plancia incisa al laser rivela i tratti di una rosa dei venti, in omaggio agli avventurieri più audaci.

Di serie apertura e avviamento di prossimità hands-free, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera di retromarcia, DS Iris System con ChatGPT integrato, riconoscimento dei limiti di velocità, avviso attivo di uscita dalla corsia, Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, pacchetto Connect Plus, sedili elettrici e caricabatterie wireless.

DS N°4: IL LISTINO PREZZI

Ecco finalmente tutti i prezzi, versione per versione (ricordiamo che la PHEV non è ancora ordinabile).

DS N°4 E-TENSE PALLAS da €43.350

DS N°4 E-TENSE BUSINESS LINE da €44.750

DS N°4 E-TENSE JULES VERNE da €45.750

DS N°4 E-TENSE ÉTOILE ALCANTARA da €48.350



DS N°4 PHEV 225 PALLAS da €47.050

DS N°4 PHEV 225 BUSINESS LINE da €48.250

DS N°4 PHEV 225 JULES VERNE da €49.250

DS N°4 PHEV 225 ÉTOILE ALCANTARA da €51.850

DS N°4 PHEV 225 ÉTOILE PELLE NAPPA da €54.650



DS N°4 HYBRID PALLAS da €38.500

DS N°4 HYBRID BUSINESS LINE da €39.700

DS N°4 HYBRID JULES VERNE da €40.700

DS N°4 HYBRID ÉTOILE ALCANTARA da €43.300

DS N°4 HYBRID ÉTOILE PELLE NAPPA da €46.100



LA DS N°4 che vorrei

La scelta di MotorBox cade su di lei:

DS N°4 Hybrid Jules Verne



Una motorizzazione efficiente e versatile, un prezzo in assoluto (sì) alto, ma mediano rispetto alla gamma, infine un allestimento che rispecchia il carattere ''fiabesco'' di un modello e di una marca che amano la ricercatezza.

Ma il nostro consiglio, mica è un obbligo!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/06/2025