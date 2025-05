DS N°4 2025: nuovo look e motori mild hybrid, plug-in e 100% elettrico

Con un restyling profondo e una nuova denominazione, la DS 4 diventa DS N°4. Il nuovo modello introduce aggiornamenti estetici, tecnologie evolute e una gamma motori completamente elettrificata, in linea con la recente ammiraglia DS N°8.

DS N°4 E-Tense 2025, l'architettura elettrica

L'offerta della nuova compatta premium elettrificata punta a soddisfare tutte le esigenze, con una gamma che propone vari livelli di elettrificazione.

DS N°4 Hybrid: 145 CV e consumi ridotti

Il modello che potrebbe diventare il più gettonato dai clienti privati prevede un sistema mild hybrid alla Stellantis maniera, ossia ottenuto combinando un motore a benzina 1.2 turbo con uno elettrico da 28 CV incorporato nel cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti.

La potenza combinata è di 145 CV e 230 Nm e lo stesso sistema, declinato in vari livelli di potenza anche su altri modelli del Gruppo, ha sempre dato buona prova di consumi contenuti e piacevolezza della guida. Merito della sua capacità di fare tanta strada a motore (termico) spento: fino al 50% del tempo in città dice la Casa.

DS N°4 Plug-In Hybrid: autonomia elettrica fino a 81 km

Le nuove regole sui fringe benefit aziendali 2025 promuovono l'elettrificazione pesante, a partire dai modelli plug-in hybrid e in quest'ottica la compatta premium elettrificata si presenta con un sistema aggiornato che migliora l'autonomia rispetto alla precedente DS 4.

Una nuova batteria da 14,6 kWh di capacità permette infatti di percorrere fino a 81 km spinti solo dal motore elettrico. Il caricabatterie di serie ha una potenza di 3,7 kW, mentre uno da 7,4 kW è offerto in opzione per accelerare i tempi alle colonnine.

Il sistema ibrido da 225 CV e 360 Nm accorpa un motore turbo 4 cilindri a benzina da 180 CV con uno elettrico da 110 CV, attraverso un nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCT7 studiato per ottimizzare consumi e prestazioni. Risultato: per accelerare da 0 a 100 km/h le bastano 7,1 secondi, con un vantaggio di 0,3 secondi sul modello precedente.

DS N°4 E-Tense: 100% elettrica da 450 km

La vera novità per la compatta premium francese è l'introduzione in gamma della versione E-Tense 100% elettrica. La batteria da 58,3 kWh consente un'autonomia fino a 450 km (WLTP) e la ricarica rapida permette di passare dal 20 all'80% in mezz'ora, o di recuperare 100 km di autonomia in 11 minuti dalle colonnine da almeno 120 kW di potenza.

L'autonomia è ottimizzata anche attraverso alcune soluzioni aerodinamiche:

Assetto ribassato di 1 cm

Cerchi carenati

Griglia anteriore dedicata

Il recupero di energia al rilascio dell'acceleratore è regolabile su tre diversi livelli (D, B e B+), a cui corrisponde anche un effetto freno motore crescente. Lato prestazioni, il motore della E-Tense eroga 213 CV e 343 Nm.

DS N°4 2025, il nuovo frontale

Il frontale di DS N°4 è stato completamente ridisegnato. La nuova griglia nera, più ampia e scolpita, ospita una firma luminosa a LED che converge verso il logo DS centrale illuminato, richiamando i tratti stilistici della concept E-Tense e della DS N°8.

Il cofano allungato di 12 mm accentua la larghezza della vettura, mentre la calandra utilizza una vernice ultraresistente a preservarne la brillantezza nel tempo. Secondo le versioni sono poi disponibili i fari DS Matrix LED Vision, capaci di adattarsi alle condizioni stradali e atmosferiche.

Quando la tecnologia diventa stile

Queste luci sono composte da tre moduli LED che si adattano alle condizioni del traffico, all'angolo di sterzata, alla velocità e alle condizioni meteorologiche tramite cinque modalità preimpostate: città, campagna, autostrada, condizioni meteorologiche avverse e nebbia.

Inoltre, le luci DS Matrix Led Vision consentono di guidare costantemente con i fari alla massima potenza senza mai abbagliare gli altri automobilisti e offrono una portata di quasi 300 metri.

La fiancata è caratterizzata da maniglie a filo e da cerchi di grande diametro: da 19” o 20” per la versione plug-in. Il tetto “sospeso” in colore a contrasto contribuisce a un design pulito e fluido.

Al posteriore, la nuova firma luminosa utilizza fari interamente a LED con copertura “Dark Chrome” e incisioni laser per un effetto tridimensionale. Una fascia nera lucida collega le luci posteriori, enfatizzando la larghezza visiva del veicolo.

Dimensioni e bagagliaio: capacità e funzionalità

Con 4,40 metri di lunghezza, 1,87 m di larghezza e 1,47 m di altezza, la nuova DS N°4 vanta proporzioni che suggeriscono una guida dinamica. Il volume del bagagliaio varia in base alla motorizzazione:

430 litri per la versione Hybrid

360 litri per la Plug-In Hybrid

390 litri per la E-TENSE elettrica

Tutte le versioni offrono un portellone elettrico con apertura hands-free e soglia di carico bassa.

DS N°4 2025, le luci posteriori

L’abitacolo è stato rivisitato in chiave minimalista: il quadro strumenti digitale da 10,25” e il display centrale da 10” gestiscono il sistema DS Iris System, potenziato da GhatGPT.

A richiesta è disponibile anche il DS Extended Head-Up Display con proiezione su 21” in realtà aumentata.

Materiali raffinati per un ambiente esclusivo

Sempre ricercati i materiali per la selleria, a dare ai vari ambienti un tono raffinato. L’allestimento Pallas utilizza abbinamenti in tela e tessuto, mentre la versione Étoile offre rivestimenti in Alcantara e pelle Nappa Criollo Marrone, inserti in frassino e cuciture point-perle, distintive del marchio DS.

L’illuminazione ambientale personalizzabile e di tipo indiretto contribuisce a un’atmosfera rilassante, mentre l’esperienza acustica è affidata al sistema Focal Electra con 14 altoparlanti e 690 Watt, abbinato a vetri acustici anteriori e posteriori.

Guida assistita: DS Drive Assist 2.0

La DS N°4 è dotata a richiesta del sistema DS Drive Assist 2.0 per la guida semi-autonoma di livello 2. Include:

cambio di corsia automatizzato

sorpasso semi-automatico

lettura della segnaletica con suggerimento di velocità

I sensori monitorano l’ambiente esterno per una guida più sicura.

DS N°4 2025, vista 3/4 anteriore dall'alto

Quanti cavalli ha la nuova DS N°4 E-TENSE?

Si va dai 145 CV della versione Hybrid (mild) ai 213 CV e 343 Nm di coppia, passando per i 225 CV della plug-in hybrid.

Qual è l’autonomia della DS N°4 elettrica?

Fino a 450 km nel ciclo combinato WLTP.

Quante versioni ibride offre DS N°4?

Due: mild hybrid da 145 CV e plug-in hybrid da 225 CV. Completa la gamma la versione 100% elettrica E-Tense.

Quanto è capiente il bagagliaio della DS N°4?

430 litri per la Hybrid, 390 litri per la E-Tense e 360 litri per la Plug-In Hybrid.

Quali tecnologie di assistenza alla guida sono disponibili?

DS Drive Assist 2.0 con guida semi-autonoma di livello 2, cambio corsia automatico e sorpasso semi-automatico.

Quanto costa la nuova DS N°4?

I prezzi per la compatta premium francese non sono ancora stati comunicati. Rimani aggiornato sul sito ufficiale dsautomobiles.it.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/05/2025