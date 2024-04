Nuove DS 3 e DS 4 Hybrid, ora viaggi un po' a benzina e un po' in EV

Il 2024 segna un’accelerazione nella transizione ''green'' di DS Automobiles. Prima del lancio di nuova E-DS 4 (full electric), a calendario nei prossimi mesi, il marchio francese ex PSA, ora Stellantis, parte adagio e parte con l'ibrido soft. Proprio in comune con tanti altri modelli del Gruppo è il nuovo powertrain sia di nuova DS 3 Hybrid, sia nuova DS 4 Hybrid, presto in vendita in luogo di DS 3 e DS 4 a benzina. Ripassino?

DS 3, tocca all'ibrido autoricaricabile

SUCCEDE UN 48 (VOLT) La motorizzazione è costituita da un'unità a benzina 3 cilindri a ciclo Miller da 136 CV e 230 Nm, abbinata a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che integra un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e 55 Nm. L’impianto elettrico autoricaricabile è alimentato da una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh di energia e 48 volt di tensione. Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti può operare in solitaria alle basse velocità e con carichi moderati. In fase di decelerazione, funziona come moto-generatore per recuperare l’energia cinetica e alimentare la batteria situata sotto il pavimento (che quindi non sottrae spazio a persone e bagagli). Il sistema fornisce sempre anche l’energia per avviare il motore a benzina. Anche il cambio stesso (e-DCS6) contribuisce all’efficienza del sistema: limitando le interruzioni nell’erogazione della coppia, garantisce una sensazione di massima fluidità di guida.

Sistema DS Hybrid, una infografica

ABBASSO I CONSUMI In soldoni: rispetto a DS 3 PureTech 130 con cambio automatico, nel ciclo di omologazione WLTP combinato DS 3 Hybrid registra si traducono un guadagno di circa il -20% in termini di consumi (-1,2 l/100 km) e in una riduzione di -27 g/km di CO2 (-19%), con emissioni pari a 112 g/km. Quanto a DS 4 Hybrid, il risparmio di carburante può arrivare al -16% nel ciclo di omologazione WLTP combinato (-1,1 l/100 km) con una riduzione del -15% delle emissioni di CO2 (-21 g/km), fino a un minimo di 116 g/km. Nell’ambito di un tragitto urbano di svariati chilometri, DS promette infine una marcia in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo e una riduzione fino al -40% del consumo di carburante. Per consentire loro di conoscere meglio il sistema, in fase di consegna di DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid ai clienti verranno fornite informazioni dettagliate sul funzionamento.

In città viaggi metà del tempo in full electric

DS4 MY24 La motorizzazione DS 4 Hybrid inaugura la nuova gamma offerta da DS Automobiles nel 2024, costituita da due nuovi allestimenti, Pallas ed Étoiles, ognuno caratterizzato da due pacchetti opzioni diversi. Gli esterni sono identici per entrambe le versioni, con DS Wings e tubi di scarico Nero lucido e speciali cerchi da 19 pollici. All'interno, invece, la Pallas presenta interni in tessuto di tungsteno diamantato e sedili e poggiatesta rivestiti in tela DS nera decorata con un nuovo motivo, mentre la Étoile offre interni in Alcantara nera con le nuove impunture o un rivestimento in pelle Nappa Marrone Criollo (che ricorda il cinturino di un orologio) e sedili riscaldati.

DS4 Hybrid, nuovi allestimenti

PREZZI DS 4 Hybrid Pallas a partire da 37.000 euro, DS 4 Hybrid Étoile a partire da 41.800 euro. Presto conosceremo i prezzi anche di DS 3 Hybrid.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/04/2024