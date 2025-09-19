Nuova Peugeot 308, ordini aperti. I prezzi cambiano?

Dal reveal ''virtuale'' alla discesa in campo. Dalla terza decade di settembre 2025, nuova Peugeot 308 è ufficialmente in vendita, sia in carrozzeria 5 porte, sia in formato SW. Consegne da ottobre 2025.
Peugeot 308 e 308 SW 2026, via alle vendite
Nuova Peugeot 308 berlina parte da 33.140 euro, mentre nuova Peugeot 308 SW attacca a 34.140 euro, cioè a +1.000 euro. Come prima.
Tre motorizzazioni (idem: come prima), cinque allestimenti (due in più di prima).
Per l'identikit prodotto, le specifiche e una gallery completa, vi reindirizziamo al nostro contenuto ad hoc. Qui la schematizziamo, che facciamo prima.
PEUGEOT 308 RESTYLING, IL LISTINO PREZZI
Nuova Peugeot 308, gli interni
|Peugeot 308
|Peugeot 308 SW
|1.2 mild hybrid 145 CV Style
|33.140 €
|34.140 €
|1.2 mild hybrid 145 CV Business
|34.040 €
|35.040 €
|1.2 mild hybrid 145 CV Allure
|35.540 €
|36.540 €
|1.2 mild hybrid 145 CV GT
|38.240 €
|39.240 €
|1.2 mild hybrid 145 CV GT Exclusive
|39.940 €
|40.940 €
|1.5 BlueHDi 130 CV Style
|33.620 €
|34.620 €
|1.5 BlueHDi 130 CV Allure
|36.020 €
|37.020 €
|1.5 BlueHDi 130 CV GT
|38.720 €
|39.720 €
|1.6 PHEV 195 CV Style
|41.245 €
|42.245 €
|1.6 PHEV 195 CV Allure
|42.445 €
|43.445 €
|1.6 PHEV 195 CV GT
|45.345 €
|46.345 €
|Elettrica 156 CV Allure
|39.980 €
|40.980 €
|Elettrica 156 CV GT
|42.680 €
|43.680 €
Pasticcia col configuratore online sul sito web di Peugeot Italia e costruisci la Peugeot 308 dei tuoi desideri.