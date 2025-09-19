Guida all'acquisto

Nuova Peugeot 308, ordini aperti. I prezzi cambiano?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 19/09/25

28 minuti fa - Listino invariato, ma l'offerta allestimenti è più vasta di prima

Il listino è pressoché invariato, ma l'offerta allestimenti è più vasta di prima. Nuove 308 e 308 SW, tutte le possibili combinazioni

Dal reveal ''virtuale'' alla discesa in campo. Dalla terza decade di settembre 2025, nuova Peugeot 308 è ufficialmente in vendita, sia in carrozzeria 5 porte, sia in formato SW. Consegne da ottobre 2025.

Peugeot 308 e 308 SW 2026, via alle vendite

Nuova Peugeot 308 berlina parte da 33.140 euro, mentre nuova Peugeot 308 SW attacca a 34.140 euro, cioè a +1.000 euro. Come prima.

Tre motorizzazioni (idem: come prima), cinque allestimenti (due in più di prima).

Per l'identikit prodotto, le specifiche e una gallery completa, vi reindirizziamo al nostro contenuto ad hoc. Qui la schematizziamo, che facciamo prima.

PEUGEOT 308 RESTYLING, IL LISTINO PREZZI 

Nuova Peugeot 308, gli interni

  Peugeot 308Peugeot 308 SW
1.2 mild hybrid 145 CV Style 33.140 € 34.140 €
1.2 mild hybrid 145 CV Business 34.040 € 35.040 €
1.2 mild hybrid 145 CV Allure 35.540 € 36.540 €
1.2 mild hybrid 145 CV GT 38.240 € 39.240 €
1.2 mild hybrid 145 CV GT Exclusive 39.940 € 40.940 €
     
1.5 BlueHDi 130 CV Style 33.620 € 34.620 €
1.5 BlueHDi 130 CV Allure 36.020 € 37.020 €
1.5 BlueHDi 130 CV GT 38.720 € 39.720 €
     
1.6 PHEV 195 CV Style 41.245 € 42.245 €
1.6 PHEV 195 CV Allure 42.445 € 43.445 €
1.6 PHEV 195 CV GT 45.345 € 46.345 €
     
Elettrica 156 CV Allure 39.980 € 40.980 €
Elettrica 156 CV GT 42.680 € 43.680 €

Pasticcia col configuratore online sul sito web di Peugeot Italia e costruisci la Peugeot 308 dei tuoi desideri.

