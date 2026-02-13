Nuova Opel Astra 2026, il restyling è gratis. Prezzi uguali a prima

Squadra che vince non si cambia, semmai si affila. Opel Astra 2026 si presenta ai blocchi di partenza con lo sguardo più cattivo del nuovo Vizor e una dote tecnologica che non fa sconti.

Se però siete curiosi di sapere come sono cambiati i tessuti degli interni o quanto ''spinge'' il nuovo infotainment, vi rimando al pezzo del nostro Alessandro, che l'ha analizzata millimetro per millimetro nella sua prova statica.

Qui, invece, passiamo alle cose formali: portafoglio alla mano, ora che aprono gli ordini, ecco quanto costa portarsela in garage.

Opel Astra e Astra Sports Tourer 2026 sono in vendita

Risposta breve: Astra costa esattamente come prima.

Soglia d’ingresso fissata a 32.450 euro, cifra che si riferisce ad Astra Hybrid 136 CV con cambio a doppia frizione e-DCS6, la soluzione ''soft'' che punta tutto sull'efficienza, senza l'ansia della ricarica.

Se preferite il volume di carico della Sports Tourer, aggiungete pure 1.200 euro tondi al preventivo: la familiare mantiene la stessa logica di allestimenti (Edition, GS e Ultimate) e motorizzazioni della sorella a cinque porte.

Astra Sports Tourer 2026

Motorizzazione Diesel da 130 CV: si parte sempre da 32.950 euro, cioè a 500 euro più in alto del mild hybrid.

Per chi vuole fare il salto verso la spina, la musica upo' cambia. La versione Plug-in Hybrid da 194 CV (che promette una gestione termico-elettrica ancora più fluida) parte da 39.250 euro. Idem: come un tempo.

Al vertice della piramide green troviamo infine Astra Electric: il powertrain da 156 CV e la batteria ottimizzata per una maggiore autonomia portano il prezzo d’attacco a 39.900 euro. Sono tanti? Sono gli stessi di prima.

Opel Astra 2026, gli interni

La versione Edition offre già tutto quello che serve per non sentirsi su una ''base'', mentre la GS (da circa 2.500 euro in più, a seconda della motorizzazione) aggiunge quel pepe estetico – tetto nero a contrasto, cerchi specifici e sedili AGR – che su un’auto che fa del design il suo forte, è quasi un obbligo morale.

Per il non plus ultra: Astra Ultimate.

Visita il sito web di Opel Italia e controlla che tutte le informazioni siano giuste (non si sa mai).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/02/2026