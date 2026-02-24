Nuova Opel Corsa GSE: se la tedeschina promette divertimento… sostenibile

Opel amplia la propria offerta di modelli sportivi elettrici annunciando l’arrivo della Opel Corsa GSE.

Gamma GSE in espansione

Dopo il lancio della Mokka GSE (leggi la prova di Opel Mokka GSE), la casa di Russelsheim introduce la sua interpretazione della compatta bestseller in chiave high performance a batteria.

L’eredità della Mokka GSE

La Mokka GSE (Grand Sport Electric) ha rappresentato il primo passo della strategia GSE in ambito BEV. Il modello ha ottenuto riconoscimenti in Germania come il Volante d'Oro 2025 nella categoria “Migliore Piccola”, confermando l’interesse verso varianti elettriche orientate al piacere di guida.

Opel Corsa GSE: la piccola sportiva a batterie si ispira al B-SUV elettrico Mokka GSE

Cosa sappiamo della compatta elettrica

La Opel Corsa GSE (guarda il concept di Opel Corsa GSE) sarà basata sull’attuale generazione della Corsa, bestseller in Germania per il quinto anno consecutivo. Questa hot-hatch elettrica adotterà elementi stilistici specifici GSE e una configurazione tecnica focalizzata su performance e zero emissioni locali.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Florian Huettl, la sigla GSE identifica modelli a elevate prestazioni completamente elettrici, capaci di unire praticità quotidiana e dinamismo. ''La nostra Opel Corsa è un bestseller assoluto. Piccola, agile ed estremamente pratica, è sinonimo di un successo duraturo. Le tre lettere 'GSE', invece, stanno per elevate prestazioni elettriche e massima dinamicità. La nuova Corsa GSE unisce entrambi i mondi. È la nuova versione a corrente al top di gamma della nostra piccola e offrirà un piacere di guida puramente elettrico e quindi a zero emissioni locali''.

Opel Corsa GSE: il CEO di Opel Florian Huettl crede molto nella piccola elettrica sportiva

Arrivo sul mercato

La nuova Opel Corsa GSE sarà ordinabile nel corso dell’anno (guarda homepage e configuratore Opel Italia). Per adesso non si conoscono tutti i dettagli tecnici né il prezzo, ma quasi certamente sarà equipaggiata con lo stesso motore elettrico da 281 CV e 345 Nm della Mokka GSE, abbinato a un differenziale autobloccante. Le informazioni di prodotto saranno comunicate nei prossimi mesi. Voi cosa ne pensate della piccola BEV tedesca dall’animo così sportivo? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/02/2026