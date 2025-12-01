La stagione 2025-2026 di Formula E, la dodicesima nella storia della categoria riservata alle monoposto elettriche più potenti ed efficienti al mondo, è quella del canto del cigno delle monoposto di Gen3 Evo, che lasceranno presto spazio (a partire dal Mondiale 2026-27) alle ancora più veloci macchine di quarta generazione. Nell'attesa, c'è ancora un altro giro del mondo da vivere, con Oliver Rowland che parte con i favori del pronostico dopo aver dominato il campionato 2024-25.

La stagione più lunga di sempre

Con 17 E-Prix, il Mondiale 2025-26 di Formula E è da record: si tratta infatti del campionato più lungo e ricco di sempre, che vede la partenza il 6 dicembre dalla pista cittadina di San Paolo del Brasile per poi trasferirsi a Città del Messico e a Miami - con la novità del circuito che si snoda intorno all'Hard Rock Stadium già usato (in una versione più lunga) anche dalla Formula 1 - nel mese di gennaio 2026. La chiusura è invece come da ormai tradizione sul circuito dell'ExCeL, il centro espositivo e fieristico di Londra che ospita l'unico circuito in parte indoor del motorismo internazionale, in piena estate, con la chiusura del campionato prevista il 15 e 16 agosto 2026.

Soltanto quattro le tappe in Europa: oltre alla già citata Londra, sono confermati i doppi appuntamenti di Berlino e Monte Carlo di scena nel mese di maggio, mentre si registra il nuovo ingresso dell'E-Prix (singolo) di Madrid organizzato sul circuito permanente di Jarama già sede tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80 di alcuni Gran Premi di Formula 1.

Tra le novità si segnala poi il ritorno dell'E-Prix di Sanya, località balneare cinese che aveva ospitato la serie elettrica fino alla stagione 5: particolare è comunque la scelta della Formula E, che con l'aggiunta di Sanya correrà dunque tre gare in Cina, vista la conferma della doppia tappa sul circuito di Shanghai.

Formula E, il calendario ufficiale del Mondiale 2025-2026

Di seguito il calendario completo della stagione 2025-2026 di Formula E, la numero 12 della storia della categoria elettrica:

Round Data Evento Sede 1 06/12/2025 E-Prix Brasile San Paolo 2 10/01/2026 E-Prix Messico Città del Messico 3 31/01/2026 E-Prix Usa Miami 4 13/02/2026 E-Prix Arabia Saudita Jeddah 5 14/02/2026 E-Prix Arabia Saudita Jeddah 6 21/03/2026 E-Prix Spagna Madrid 7 02/05/2026 E-Prix Germania Berlino 8 03/05/2026 E-Prix Germania Berlino 9 16/05/2026 E-Prix Monaco Monte Carlo 10 17/05/2026 E-Prix Monaco Monte Carlo 11 20/06/2026 E-Prix Cina-1 Sanya 12 04/07/2026 E-Prix Cina-2 Shanghai 13 05/07/2026 E-Prix Cina-2 Shanghai 14 25/07/2026 E-Prix Giappone Tokyo 15 26/07/2026 E-Prix Giappone Tokyo 16 15/08/2026 E-Prix Regno Unito Londra 17 16/08/2026 E-Prix Regno Unito Londra

Pubblicato da Alessio Ricci, 02/12/2025