Nuova Jeep Avenger 2027, il restyling si scopre un po' di più: foto spia e anticipazioni

Jeep Avenger è una vera best seller e in Italia non è solo il SUV più venduto ma una delle auto più vendute in assoluto. Per il B-SUV si sta comunque avvicinando il momento di ricevere un restyling. Il debutto su strada è atteso per il prossimo anno ma intanto continuano i test di sviluppo. Le nuove foto spia condivise da Walter Vayr mostrano un nuovo prototipo che presenta un camuffamento minimo concentrato sulle aree della vettura dove saranno introdotte le principali novità stilistiche.

Jeep Avenger restyling

Come cambierà la nuova Jeep Avenger 2027

Il leggero camuffamento del frontale nasconde una serie di piccoli ritocchi al paraurti che dovrebbe adottare il family feeling della nuova Compass. Leggere modifiche arriveranno anche per il design della classica mascherina a 7 feritoie e per il paraurti posteriore. I gruppi ottici anteriori, invece, dovrebbero adottare una nuova firma luminosa. Avenger è un modello che piace ancora oggi e quindi ci saranno solamente lievi affinamenti. Del resto, ''design vincente non si tocca''. Insomma, solo una rinfrescata al look.

Per quanto riguarda, invece, gli interni, per il momento non si sono ancora visti e quindi non sappiamo esattamente quali saranno le novità. Possiamo comunque immaginare che sulla nuova Jeep Avenger 2027 siano introdotti nuovi rivestimenti per far migliorare la qualità percepita. Non dovrebbe nemmeno mancare un aggiornamento del sistema infotainment per poter disporre degli ultimi servizi digitali.

Jeep Avenger restyling

Motori: sempre benzina, ibrida e elettrica

Non si attendono grandi novità per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni. Anche con l'introduzione del facelift, Jeep Avenger continuerà a essere proposta con unità benzina, Mild Hybrid e 100% elettriche. In gamma dovrebbe rimanere anche la versione Hybrid 4xe con un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per poter disporre della trazione integrale. Arriverà una nuova batteria per migliorare l'autonomia della versione elettrica? Al momento non ci sono informazioni al riguardo ma lo scopriremo con certezza al momento della presentazione del restyling.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026