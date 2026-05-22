Harley-Davidson registra i nomi Deadwood e Low Bob: in arrivo novità?

Harley-Davidson sta lavorando su diverse novità che saranno svelate nel corso dei prossimi mesi. A quanto pare, l'azienda ha depositato il 30 aprile per la registrazione i nomi ''Deadwood'' e ''Low Bob'', stando a quanto ha scoperto Motorcycle.com. La richiesta di registrazione è arrivata poco prima che il CEO di Harley-Davidson svelasse il nuovo piano industriale. Entrambe le domande puntano a riservare i marchi per l'uso con ''motociclette e relative parti strutturali'', il che fa pensare che si tratti di nomi che Harley-Davidson intende davvero utilizzare per i nuovi modelli.

Cosa potrebbe arrivare?

Il nome ''Deadwood'' fa subito pensare alla città del South Dakota, una tappa popolare tra i motociclistici per chi partecipa allo Sturgis Motorcycle Rally. Che tipo di modello dovrebbe essere la nuova Harley-Davidson Deadwood? Secondo chi ha individuato la registrazione dei nuovi nomi, le atmosfere da Vecchio West associate a Deadwood potrebbero adattarsi meglio all'immagine di una cruiser che a quella di un modello touring. Che il nome Deadwood sia collegato al tanto atteso ritorno di una vera Sportster raffreddata ad aria? Lo scopriremo nel corso del tempo.

Per quanto riguarda, invece, il nome ''Low Bob'', si potrebbe immaginare una versione essenziale della Low Rider, che potrebbe essere un'idea interessante e si ricollega perfettamente alle fondamenta del nuovo piano industriale che punta a riportare Harley-Davidson alle origini. Da sempre, uno dei suoi punti di forza è il settore degli accessori aftermarket. Una moto ''essenziale'' da poter personalizzare profondamente potrebbe rappresentare una scelta interessante da proporre a chi si diverte a rendere davvero uniche le proprie moto.

In ogni caso, solo il tempo ci potrà dire con certezza cosa sta davvero arrivando.

Fonte: Motorcycle.com

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026