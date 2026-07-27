Harley-Davidson annuncia i risultati del secondo trimestre 2026

Harley-Davidson ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026 e i numeri sono confortanti. Nonostante le passate dichiarazioni dell'azienda che preannunciavano un anno difficile, le prospettive appaiono cautamente ottimistiche.

Quanto ha venduto Harley-Davidson? Bene gli USA, male in Europa

Nel secondo trimestre del 2026, le vendite di Harley-Davidson sono aumentate di circa l'1% a livello globale rispetto allo stesso periodo del 2025. Più nello specifico, l'azienda ha registrato la vendita di 42.500 moto nel secondo trimestre del 2026, contro le 42.300 vendute nello stesso periodo del 2025.

Andando a guardare più da vicino i risultati, in Nord America, le vendite sono aumentate di circa il 3%, raggiungendo le 29.800 moto nel secondo trimestre del 2026 rispetto alle 28.900 dello stesso periodo del 2025. Invece, in Europa, Medio Oriente e Africa (regione EMEA), le vendite sono diminuite del 9%, passando da 7.600 unità nel 2025 a 7.000 nel 2026. Le vendite nella regione Asia-Pacifico sono rimaste stabili, attestandosi a 5.000 moto. In America Latina, invece, sono aumentate del 4% su base annua, passando da 700 a 800 unità.

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I risultati finanziari

Nel secondo trimestre, il fatturato derivante dalla vendita di motociclette è aumentato del 9%, passando da 778 milioni di dollari a 848 milioni di dollari, con un utile operativo di 72 milioni di dollari, rispetto ai soli 61 milioni di dollari del 2025.

Sebbene il settore delle moto abbia registrato risultati soddisfacenti, Harley-Davidson Financial Service ha visto un calo del 55% del fatturato nel secondo trimestre, passando da 257 milioni di dollari a 117 milioni di dollari. Complessivamente, Harley-Davidson ha registrato un fatturato di 1,23 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in calo del 6% rispetto agli 1,307 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Riviste al rialzo le previsioni per il 2026

Pur prevedendo ancora una perdita operativa per LiveWire tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, l'azienda si aspetta ora vendite globali di motociclette comprese tra 133.500 e 138.500 unità, anziché le 130.000-135.000 unità previste in precedenza. In termini di utile operativo, la società dovrebbe registrare un fatturato tra i 10 e i 50 milioni di dollari, a fronte di una previsione precedente che indicava una perdita tra i 40 milioni di dollari e un utile tra i 10 milioni di dollari.

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