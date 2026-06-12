Il ritorno della Harley-Davidson Super Glide: un omaggio al mito del passato

Harley-Davidson ha deciso di riportare in vita uno dei suoi modelli più famosi: la Super Glide. Sarà proposta in edizione limitata ma solamente per il mercato americano, con uno stile ispirato alla FX Super Glide del 1971. Saranno disponibili esattamente solo 2.500 esemplari numerati negli Stati Uniti e in Canada.

Harley-Davidson Super Glide

Il ritorno di un mito

La Super Glide del 1971, disegnata da Willie G. Davidson, combinava il telaio della Big Twin FL con la forcella stretta della Sportster XL. Era verniciata di bianco con strisce rosse e blu e una grafica allungata con barra e scudo sul serbatoio. L'edizione 2026 rende omaggio al modello del 1971 con una verniciatura e una grafica simili.

Il cuore pulsante della nuova moto è il bicilindrico a V Milwaukee-Eight 117 (1.923 cc). La Super Glide in edizione limitata per il mercato americano eroga una coppia di 163 Nm a soli 2.500 giri/min, con una potenza massima dichiarata di 98 CV a 4.600 giri/min. La Super Glide è costruita sul telaio Softail, con una forcella da 49 mm e un monoammortizzatore posteriore nascosto sotto la sella che offre la regolazione del precarico. L'impianto frenante comprende un singolo disco anteriore da 300 mm e un disco posteriore da 292 mm.

Harley-Davidson Super Glide

La moto è inoltre dotata di tre modalità di guida (Road, Sport e Rain), sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, ABS e controllo della trazione.Tutta l'illuminazione è a LED, mentre la strumentazione è composta da un piccolo quadro analogico e LCD montata sul serbatoio. È presente anche una porta di ricarica USB-C sul lato sinistro della moto. Il numero di serie è riportato sul serbatoio del carburante.

Prezzo

Quanto costa la Super Glide 2026? Come accennato all'inizio, ne saranno realizzate solamente 2.500 unità. Il prezzo è di 15.999 dollari (13.800 euro). Non sappiamo se Harley-Davidson abbia in programma di portare la moto anche in Europa. Non rimane che attendere novità.

Fonte: Visodown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/06/2026