La Harley-Davidson di Steve McQueen venduta all'asta per 75.000 dollari

Ci sono moto che alle spalle hanno storie importanti, grazie ai loro proprietari. Se poi sono delle stelle di Hollywood, allora le loro quotazioni possono volare alle stelle. Infatti, una Harley-Davidson del 1931 appartenuta a Steve McQueen è stata venduta per 75.000 dollari su Bring a Trailer, a dimostrazione che, quando si tratta di motociclette con un autentico passato hollywoodiano, le condizioni non sono sempre il fattore determinante. Già perché la moto era stata messa all'asta come non funzionante.

Harley-Davidson del 1931 di Steve McQueen

Il ''marchio'' Steve McQueen vale tutto

La documentazione allegata alla vendita ha permesso di risalire alla collezione personale di McQueen, contribuendo a far raggiungere alla moto un'offerta finale di 75.000 dollari, commissioni escluse. Secondo l'annuncio dell'asta, la moto si trovava nel garage privato ​​di McQueen nella contea di Ventura in attesa di restauro quando l'attore morì nel 1980. Fu poi acquistata dal noto collezionista di cimeli di McQueen, Mike Eisenberg, che ne eseguì un restauro estetico, lasciando la moto meccanicamente intatta.

Harley-Davidson del 1931 di Steve McQueen

Moto che può contare su di un motore bicilindrico a V di 1,9 litri abbinato a un cambio a tre marce con comando manuale e carburatore Linkert. Presenta una verniciatura nera fedele all'epoca con dettagli rossi e dorati, mentre le caratteristiche originali, tra cui la forcella, i parafanghi bombati, il particolare scarico e la sella monoposto ammortizzata, sono state tutte conservate.

Nonostante la storia importante, l'annuncio riportava chiaramente che il motore non era funzionante e che diversi componenti presentavano segni di corrosione. Si tratta di elementi che normalmente andrebbero a inficiare il valore finale o addirittura a scoraggiare l'acquisto. Tutte cose che non hanno avuto valore in questo caso, visto il legame tra la moto e Steve McQueen.

La moto messa all'asta disponeva comunque di un certificato di autenticità incorniciato proveniente dall'asta dei beni di Steve McQueen, firmato dal figlio Chad e dalla figlia Terry, insieme alla documentazione originale dell'asta, un cartello espositivo e una targa automobilistica californiana del 1931.

Harley-Davidson del 1931 di Steve McQueen

Sebbene 75.000 dollari non rappresentino la cifra più alta mai pagata per una motocicletta di McQueen, sottolineano il fascino intramontabile di tutto ciò che è legato all'attore. Il nuovo proprietario completerà il restauro per portare la moto al suo antico splendore?

Fonte: Visordown

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026