Harley-Davidson registra i marchi RMCR e RMXR, nuovi indizi sulle prossime moto

Buone notizie per gli amanti delle Harley-Davidson. La casa di Milwaukee ha infatti depositato presso l'USPTO (l'ufficio marchi e brevetti statunitense) le denominazioni RMCR e RMXR. Non si tratta ancora di una conferma di una produzione vera e propria, ma ci sono altri indizi che portano in questa direzione.

Il marchio RMCR

Dei due marchi depositati il nome RMCR non è una sorpresa. Coincide con il concept della café racer che Harley-Davidson aveva mostrato all’inizio dell’anno, prima al Mama Tried Show di Milwaukee, poi a Daytona e al Gran Premio MotoGP di Austin. La moto monta il bicilindrico Revolution Max da 1.250 cc e oltre 150 CV, in una veste che richiama l'estetica della storica XLCR di fine anni Settanta, ma con carrozzeria in fibra di carbonio e doppio display TFT circolare. Il deposito del marchio, quindi, fa pensare alla produzione del concept.

Il marchio RMXR

Diverso il caso di RMXR. Il nome non è ancora stato associato a nessuna moto mostrata pubblicamente, ma il nome non è del tutto inedito nella storia del marchio. La sigla, infatti, richiama l'eredità delle flat tracker Harley-Davidson, ovvero la storica XR750 da competizione e le più recenti XR1200 e XR1200X, prodotte tra il 2006 e il 2013. A differenza di quei modelli, basati sul motore Sportster raffreddato ad aria, la “RM” nel nuovo marchio indica chiaramente l'adozione del propulsore Revolution Max raffreddato a liquido, lo stesso già visto sul concept RMCR. Resta da capire quale cilindrata monterà, se il 1.250 cc della RMCR o il più contenuto 975 cc usato su Nightster e Nightster S. La scelta determinerà anche la collocazione della moto nel listino Harley-Davidson.

Cosa possiamo aspettarci

Durante la presentazione del piano “Back to the Bricks”, l'amministratore delegato Artie Starrs aveva già lasciato intendere che il feedback ricevuto dagli appassionati sulla café racer sarebbe stato preso sul serio, senza però sbilanciarsi troppo sui tempi di produzione. Se la roadmap presentata in quell'occasione resta valida, la RMCR potrebbe arrivare come modello 2027, con maggiori dettagli già nei prossimi mesi. Per la RMXR, invece, probabilmente si arriverà al 2028, anche in questo caso forse preceduta da un concept.

FONTE: motorcycle.com

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