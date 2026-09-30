Harley-Davidson, addio alle X 350 e X 500: cosa succede in Giappone

Le piccole Harley-Davidson saranno eliminate dal mercato giapponese. Infatti, è stata interrotta la vendita dei modelli X 350 e X 500. L'azienda si limiterà a consegnare i modelli già presenti nelle concessionarie.

Le difficoltà delle Harley-Davidson entry level

Non è il primo tentativo di Harley-Davidson, negli ultimi decenni, di commercializzare modelli entry-level. I modelli 750 Street hanno avuto scarso successo e i nuovi modelli 975 non sono stati accolti con grande entusiasmo. Dal 2023, le X 350 e X 500 di produzione cinese sono state disponibili sul mercato dell'Asia come ultimo tentativo della casa motociclistica americana di offrire modelli entry level più accessibili. Tentativo che si sta esaurendo, almeno in Giappone, visto lo scarso successo.

Sul mercato giapponese, la X 350 presenta un prezzo di 699.800 yen (circa 4.000 euro) e la X 500 di 839.800 yen (circa 4.700 euro). Tecnicamente, la X 350 e la X 500 non sono ''veri'' modelli Harley-Davidson, bensì il risultato di una collaborazione con il produttore cinese QJ Motor.

X 350 è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 353 cc raffreddato a liquido, abbinato a un cambio a 6 marce. La potenza è di 36 CV con una coppia di 31 Nm. X 500 adotta un motore bicilindrico parallelo da 500 cc raffreddato a liquido, con cambio a 6 marce. I valori dichiarati sono 47 CV e 46 Nm

Harley-Davidson vuole offrire modelli più accessibili

Nonostante lo scarso successo, Harley-Davidson non ha abbandonato l'idea di moto di cilindrata più piccola, sottolineando che continuerà a lavorare su modelli ''accessibili'' per la prossima generazione di motociclisti. Per il Giappone, la situazione è chiara: X350 e X500 sono disponibili solo come rimanenze di magazzino e presto usciranno dal mercato.

La sospensione delle vendite è una decisione strategica e non legata a problematiche tecniche. Harley-Davidson vuole ancora realizzare moto entry level ma probabilmente è chiamata a rivedere il percorso per avere successo in questo segmento, magari passando attraverso la Harley-Davidson Sprint 440 di prossimo arrivo.

Fonte: Motorrad

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