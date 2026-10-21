LiveWire a EICMA 2026, la S4 Honcho Street sbarca in Europa e debuttano due moto inedite

LiveWire arriva a EICMA 2026 con la gamma più ampia della sua storia. La società di moto elettriche controllata da Harley-Davidson sarà alla Fiera di Milano dal 5 all’8 novembre, accanto alla casa madre. Porterà due famiglie di moto, S4 Honcho e DUST, e le bici elettriche senza pedali STACYC. Tra le moto ci sono due modelli del tutto nuovi previsti per il 2027.

Le novità LiveWire a EICMA 2026

«EICMA 2026 rappresenta la continua espansione del portafoglio di LiveWire Group», ha spiegato Jon Bekefy, responsabile commerciale di LiveWire. «Da STACYC a S4 Honcho fino a DUST, stiamo creando più occasioni per salire su due ruote, divertirsi e costruire un legame con la guida che duri tutta la vita».

La S4 Honcho Street arriva in Europa

La famiglia delle S4 Honcho si presenta a Milano al completo. La versione Street, già pronta per la produzione, fa a EICMA il suo debutto europeo. Negli Stati Uniti arriva la prossima settimana, mentre in Europa la vendita partirà subito dopo il salone. Accanto ci saranno la Trail, già disponibile in tutto il mondo, e soprattutto la nuova S4 Honcho Skate, mostrata al pubblico per la prima volta e attesa nel 2027.

DUST, verso la produzione

L’altra famiglia è nata dall’acquisizione di Dust Moto, completata all’inizio dell’anno. A EICMA la DUST Hightail si mostrerà per la prima volta con il marchio LiveWire, in una versione molto vicina alla serie, in vista del lancio previsto per il 2027. Per LiveWire è anche la prova dei progressi fatti nell’integrare la piattaforma DUST nella propria gamma. Con la Hightail ci sarà un’anteprima della DUST Spur, il secondo modello della famiglia, anche questo atteso nel 2027. La strategia dichiarata è proporre moto diverse per tipi diversi di motociclisti, in una gamma che va dalle bici senza pedali STACYC fino ai modelli DUST. LiveWire, nata dalla tradizione Harley-Davidson, rivendica oltre dieci anni di esperienza nelle moto elettriche.

STACYC e le bici senza pedali

A proposito di STACYC. Il marchio delle bici elettriche senza pedali, porterà a Milano le 16eDrive e 20eDrive, anche nelle versioni Elite. Secondo l’azienda, da quando ha inventato la categoria ha avvicinato alle due ruote più di 250.000 persone in tutto il mondo.

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