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TVS X: autonomia di 140 km e 16 CV, debutta il nuovo scooter elettrico a EICMA

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25 minuti fa - Lo scooter elettrico che punta sulla città

TVS X è il nuovo scooter elettrico pensato per gli spostamenti urbani. La batteria da 4,43 kWh promette fino a 140 km di autonomia
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TVS X lo avevamo visto come concept lo scorso anno e, adesso, a EICMA 2026 debutta la versione definitiva, pronta per la produzione. Si tratta del nuovo scooter elettrico di TVS Motor Company pensato per tutti coloro che ogni giorno si muovono nel traffico delle città.

Nato per la città

Il nuovo TVS X si riconosce per disporre di linee snelle e pulite, proprie del Thrill-Inspired Design dell'azienda. Davanti troviamo un gruppo ottico composto da elementi verticali, affiancato da una luce di svolta che aggiunge illuminazione in curva. Inizialmente, lo scooter sarà disponibile nella colorazione Satin Champagne. Successivamente arriveranno altre tinte.

TVS X

Le misure? La lunghezza complessiva è di 1.875 mm, la larghezza di 726 mm e l’altezza di 1.178 mm, con un passo di 1.325 mm. L’altezza della sella è di 790 mm, l’altezza da terra di 175 mm e il peso in ordine di marcia di 143 kg. Sotto la sella c’è un vano da 19 litri.

TVS X

Motore, autonomia e ricarica

Lo scooter può contare su di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PMSM) montato sul telaio, con 7,5 kW (10 CV) di potenza nominale e 11,7 kW (16 CV) di picco. Lato prestazioni, la velocità massima raggiunge i 110 km/h, mentre per accelerare da 0 a 40 km/h servono 2,5 secondi.

TVS X

Sono 3 le modalità di guida: Xtealth per il pendolarismo quotidiano in città, Xtride per una risposta dinamica e Xonic, la modalità più prestazionale. C'è la frenata rigenerativa, configurabile in 5 livelli.

Il tutto è alimentato da una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) con una capacità di 4,43 kWh che permette un’autonomia fino a 140 km. TVS X dispone di un caricabatterie di bordo da 950 W utilizzabile con una normale presa domestica, che porta la batteria dallo 0 all’80% in 3 ore e 30 minuti.

Ciclistica

TVS X nasce intorno a un telaio in alluminio, con forcella telescopica e monoammortizzatore posteriore. La scheda tecnica parla anche di ruote da 14 pollici con pneumatico 100/80-14 all’anteriore e un 120/70-14 al posteriore, entrambi con monitoraggio della pressione.

TVS X

L'impianto frenante prevede un disco sia all'anteriore e sia al posteriore con ABS a doppio canale.

Elettronica

Lo scooter adotta una strumentazione digitale con un display TFT da 10,2 pollici con supporto ad Android Auto grazie alla connettività smartphone.

Oltre a Wi-Fi e Bluetooth, il TVS X dispone di una propria connessione LTE, che gli garantisce un collegamento dati mobile che non dipende soltanto dallo smartphone abbinato.

Disponibilità e prezzi

Le disponibilità sul mercato e i prezzi saranno comunicati in prossimità del lancio sul mercato.

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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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