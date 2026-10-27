Suzuki GSX-10R svelata a EICMA 2026, ma è o non è l’erede della GSX-R1000R?

Un nome che pesa e una domanda inevitabile. Quando a EICMA 2026 si alza il velo sulla nuova Suzuki GSX-10R, la prima cosa che fai è guardare la sigla sul cupolino. Manca quella ''R'' finale così iconica, quella doppia erre che per anni ha identificato l'arma totale di Hamamatsu per la pista.

Al suo posto, una denominazione più pulita, che ci porta dritti al punto: siamo di fronte a una sportiva stradale di grossa cilindrata o a un vero ricambio generazionale per la compianta GSX-R1000R? Fughiamo subito questo orrendo dubbio: la GSX-R1000R non va affatto in pensione e la GSX-10R le si affianca in gamma, senza sostituirla. Ma allora di che moto si tratta, esattamente?

La casa giapponese ha scelto la strada del compromesso intelligente, racchiuso nel concept ''Fun. Unlimited.''. Non una replica da Gran Premio targata per miracolo, ma una moto pensata per chi cerca il piacere di guida puro non solo tra i cordoli, ma anche sui passi di montagna, senza l'ansia di un'ergonomia troppo estrema. Una moto sportivissima, sì, ma più equilibrata e sfruttabile nel quotidiano, di cui - diciamolo - si sentiva la mancanza da troppo tempo...

Suzuki GSX-10R in pista

Motore K5: una certezza evoluta per la Euro 5+

Sotto le carene batte un'evoluzione del celeberrimo quattro cilindri in linea di 999 cc, derivato dall'architettura K5 che ha fatto la storia del marchio nelle competizioni Superbike ed Endurance. Non farti ingannare dall'età di questo progetto: gli ingegneri ci hanno messo mano pesantemente per rientrare nella normativa Euro 5+ e per garantire un'affidabilità a prova di bomba, rivedendo i passaggi dell'olio, la catena di distribuzione e le specifiche delle valvole di scarico, con un occhio di riguardo anche alla futura compatibilità con carburanti ad alto contenuto di alcol.

I numeri parlano chiaro: la nuova moto si accontenta - si fa per dire - di 152 cavalli a 11.000 giri/min e di una coppia massima di 106 Nm a 9.250 giri/min. Non sono i 200 e passa cavalli delle hyperbike estreme o della GSX-R1000R, ma Suzuki promette che l'erogazione è stata messa a punto per regalare una spinta corposa ai medi e un allungo entusiasmante, gestito da un corpo farfallato elettronico evoluto e dalla frizione assistita e antisaltellamento SCAS.

Insomma, la nuova supersportiva di Hamamatsu potrebbe aver scelto la via dell'emozione, più che della prestazoine pura. Del resto, non dimentichiamoci che la prima Yamaha R1 faceva venire i capelli dritti in testa con 150 CV e quelle emozioni lì, chi le ha provate, sa benissimo che nella guida su strada non c'è Panigale V4 o altra superbike moderna che le sappia scatenare.

Suzuki GSX-10R, lo scarico

Elettronica S.I.R.S.: debutta il controllo di scivolamento

Se c'è un reparto in cui la GSX-10R fa un salto generazionale immenso rispetto alla produzione passata, questo è il pacchetto elettronico Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) in cui trovi ben 15 sistemi di assistenza alla guida gestiti da una piattaforma inerziale IMU a sei assi.

Tra le novità assolute spicca lo Slide Control, un sistema che lavora in sinergia con il traction control (STCS) per rendere le derapate più progressive e gestibili. Come?

A differenza dei normali controlli di trazione che agiscono principalmente sul pattinamento longitudinale (quando la ruota posteriore gira più veloce di quella anteriore a causa dell'apertura del gas), lo Slide Control rileva lo slittamento laterale (la derapata, appunto, o ''slide'') della ruota posteriore in curva.

Mentre il sistema Roll Torque Control lavora in anticipo (feed-forward) calcolando l'angolo di piega per evitare che la moto scivoli, lo Slide Control utilizza un controllo a retroazione (feedback) che interviene quando la scivolata è già iniziata, gestendone la fase iniziale.

C'è poi il nuovo Brake Hold Control, una funzione utilissima che mantiene la pressione sul freno posteriore per circa 30 secondi dopo un arresto in pendenza, per aiutarti nelle ripartenze.

A completare il quadro ci pensano i Power Mode (A, B, C), il Launch Control, il Quick Shifter bidirezionale e il Motion Track Brake con ABS cornering. Il tutto si comanda da un bellissimo schermo TFT a colori con connettività Suzuki Ride Connect+ per navigazione turn-by-turn, meteo e notifiche, affiancato da una comoda presa USB Type-C e da una leggera batteria agli anioni di litio firmata Eliiy Power.

Suzuki GSX-10R, strumentazione

Ciclistica e posizione di guida: tra pista e strada

Salendo in sella, la triangolazione ergonomica ti rimanda subito alle sensazioni della vecchia GSX-R1000R, con una posizione di guida caricata in avanti ma studiata per non affaticare nei trasferimenti. Il telaio perimetrale in alluminio a doppio trave è abbinato a un forcellone ridisegnato e a sospensioni completamente regolabili: davanti c'è una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, mentre dietro lavora un mono ammortizzatore con leveraggio progressivo dedicato.

La vera magia, però, sta nella ricerca dell'agilità: l'avantreno sfrutta un cannotto di sterzo con offset ridotto a 30 mm e la moto adotta pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S23 con un posteriore maggiorato in misura 190/55-ZR17 (rispetto al 190/50 della gamma GSX-S1000). Il risultato? Un angolo di piega massimo che arriva a ben 53 gradi (contro i 48 della S1000), garantendo una stabilità eccezionale nei curvoni veloci e un inserimento fulmineo. Per fermare tutto ci pensa l'impianto frenante con pinze radiali e pompa radiale firmati Brembo.

Suzuki GSX-10R, ruota anteriore e freni Brembo

Prezzi, colori e il verdetto finale

Quindi, torniamo alla domanda iniziale: è o non è l'erede della GSX-R1000R? Se cerchi una moto da Gran Premio pronta per il tempo sul giro in configurazione stock, forse rimarrai sorpreso dalla scelta di Suzuki di puntare su una fruibilità totale e su una potenza gestibile in ogni contesto.

Ma se guardi alla sostanza, alla cura costruttiva — arricchita da chicche come gli indicatori di direzione con proiezione a terra (SGBS) e il codino monoposto con appendici aerodinamiche opzionali — capisci che la GSX-10R raccoglie perfettamente l'eredità spirituale della stirpe sportiva di Hamamatsu.

È una moto concreta, proposta in tre livree (Pearl Vigor Blue / Metallic Mystic Silver; Pearl Pulse Red / Solid Iron Gray; Metallic Galaxy Gray / Glass Sparkle Black) che punta a far riscoprire il gusto autentico della guida sportiva senza compromessi impossibili nella vita di tutti i giorni. Attendo solo di conoscere i prezzi per sapere di quanto dovrò indebitarmi per portarla a casa.

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