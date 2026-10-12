La fibra di carbonio è agli sgoccioli? Suzuki l'ha sostituita con il lino e la usa già in pista

Dici lino e pensi alla camicia che ti ha accompagnto quest'estate tra aperitivi e cene in spiaggia, ma ti verrebbe mai in mente di associarlo alla pista e al futuro delle moto sportive? Può sembrare una provocazione, ma è proprio quello su cui sta lavorando Bcomp, azienda svizzera specializzata in materiali compositi di origine naturale. La sua tecnologia, già utilizzata da Suzuki nelle competizioni endurance, promette di offrire un'alternativa alla fibra di carbonio per alcune applicazioni, con un impatto ambientale decisamente inferiore.

Non si tratta soltanto di un esperimento da laboratorio: la Suzuki GSX-R1000R del Team Suzuki CN Challenge ha già portato in pista questi materiali alla 8 Ore di Suzuka, utilizzandoli per realizzare diversi elementi della carrozzeria.

DAL LINO ALLA PISTA: COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA BCOMP

Il parafango della GSX-R 1000 realizzato con la fibra di lino Bcomp

Alla base del progetto ci sono due tecnologie sviluppate da Bcomp: ampliTex, un tessuto tecnico ottenuto dalla fibra di lino, e powerRibs, una struttura tridimensionale di rinforzo ispirata alle nervature delle foglie. Il principio è simile a quello dei tradizionali materiali compositi: le fibre vengono impregnate di resina e successivamente lavorate all'interno di stampi. La differenza principale riguarda la materia prima e il suo processo produttivo.

La fibra di carbonio richiede infatti trattamenti termici che possono raggiungere temperature di 3.000 °C, mentre il lino è una risorsa vegetale rinnovabile. Secondo Bcomp, questa soluzione permette di ridurre fino all'85% le emissioni di CO2 legate alla produzione rispetto ai compositi tradizionali in carbonio.

Ma c'è anche un vantaggio tecnico. Grazie alla particolare struttura dei rinforzi powerRibs, i componenti possono raggiungere livelli di peso e rigidezza paragonabili a quelli di alcune strutture sottili in carbonio. Quest'ultimo mantiene però una resistenza meccanica superiore, motivo per cui il lino non può ancora sostituirlo in tutte le applicazioni, soprattutto quelle maggiormente sollecitate, come cerchi, forcelloni o telai.

SUZUKI LO HA GIÀ MESSO ALLA PROVA A SUZUKA

La Suzuki del Team CN Challenge

La collaborazione tra Suzuki e Bcomp affonda le radici nel 2021, quando il materiale venne proposto per la carenatura della GSX-RR da MotoGP. Un primo prototipo fu realizzato e testato nel 2022, ma l'uscita della Casa giapponese dal Motomondiale interruppe il progetto.

L'idea è stata successivamente recuperata dal Team Suzuki CN Challenge, impegnato nelle competizioni endurance con una GSX-R1000R sviluppata prestando particolare attenzione alla sostenibilità. Alla 8 Ore di Suzuka 2026, la moto ha utilizzato componenti in fibra naturale per parafanghi, carene laterali, codone e persino appendici aerodinamiche. Tutti lasciati senza verniciatura, così da mostrare la caratteristica trama e la colorazione naturale del lino.

Un banco di prova interessante è arrivato anche da una caduta durante l'edizione 2025. La carenatura rinforzata con powerRibs si è danneggiata senza frantumarsi in schegge taglienti, mantenendo sostanzialmente la propria forma e rimanendo attaccata alla moto. Un comportamento potenzialmente vantaggioso anche sul fronte della sicurezza, considerando che la fibra di carbonio, quando si rompe, può generare frammenti particolarmente affilati.

IL FUTURO? MOTO DI SERIE E FORSE ANCHE CASCHI

La fibra di lino al posto del carbonio, si pensa di utilizzarla anche per caschi e altri impieghi

L'obiettivo di Bcomp non è eliminare completamente il carbonio, ma utilizzarlo soltanto dove le sue caratteristiche risultano indispensabili, affiancandogli materiali naturali nelle altre applicazioni.

Una strada già percorsa nel mondo automobilistico, dove la tecnologia dell'azienda svizzera è stata adottata anche da BMW e McLaren Racing. Per quanto riguarda le due ruote, si sta valutando un possibile impiego sulle moto di serie, mentre tra le applicazioni future potrebbero esserci anche caschi e dispositivi di protezione, eventualmente attraverso strutture ibride che combinino lino e carbonio. Al momento non ci sono modelli stradali annunciati con questa tecnologia, ma l'esperienza maturata nelle competizioni rappresenta un primo passo concreto. Del resto, se c'è un ambiente capace di mettere alla prova un nuovo materiale, una gara massacrante come la 8 Ore di Suzuka è certamente uno dei più indicati.

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