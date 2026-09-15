Suzuki SV 650 è pronta tornare nel 2027: ecco cosa sappiamo

La Suzuki SV 650 sembra che continuerà a vivere e un importante aggiornamento è in arrivo come Model Year 2027. Pareva che per la naked giapponese fosse oramai arrivato il momento del pensionamento. Nell'autunno del 2024 Suzuki presentò quella che sembrava essere l'ultima novità per la SV 650. L'aggiornamento da Euro 5 a Euro 5+ non è mai arrivato e questo fece pensare che la naked sarebbe stata ritirata progressivamente dal mercato europeo. La gamma Suzuki includeva poi da tempo la GSX-8S, posizionata in modo simile, con il suo bicilindrico parallelo da 83 CV.

Eppure, la Suzuki SV 650 non molla e all'orizzonte ci sono novità. Infatti, la moto è riapparsa in un documento normativo della California Air Resources Board (CARB) che aggiunge la nuova SV 650 alla certificazione della SV-7GX. La moto è elencata con il codice SV650RQM7, mentre la versione 2026 è ancora denominata SV650AM6.

Il codice identificativo è molto importante. Infatti, secondo il sistema standard di Suzuki, il suffisso M7 indica il Model Year 2027. Le lettere RQ hanno invece contraddistinto ogni modello stradale del marchio che utilizza una nuova generazione di motori sin dal lancio della GSX-8S nel 2023. All'epoca, la GSX-8S era identificata con il codice GSX800RQM3. L'inclusione nella certificazione della SV-7GX significa anche che entrambi i modelli condividono lo stesso motore.

Un nuovo motore per la Suzuki SV 650

Visto quanto emerso, possiamo spettarci che la nuova Suzuki SV 650 2027 adotti un motore bicilindrico da 645 cc in grado di erogare 73 CV. Possiamo inoltre aspettarci che disponga di un acceleratore ride-by-wire e modalità di guida selezionabili, oltre a moderni ausili elettronici come il controllo di trazione e il quickshifter. La documentazione del CARB non parla di telaio e design. Possiamo però immaginare che sia in arrivo un restyling totale per rendere la naked più moderna.

Dovremo quindi attendere l'annuncio ufficiale di Suzuki per scoprire quali altre novità ha apportato sulla SV 650. Il debutto? Probabilmente a EICMA 2026 che aprirà i battenti all'inizio di novembre.

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