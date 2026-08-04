Suzuki Hayabusa, il raduno nato da 7 persone che oggi coinvolge migliaia di appassionati

La Suzuki Haybusa è modello davvero moto speciale, una sportiva che nel tempo è diventata una vera e propria icona. Questa moto è stata anche in grado di creare vere e proprie community di appassionati in tutto il mondo che ciclicamente si ritrovano insieme per celebrare la sportiva giapponese. Il forte legame tra la Hayabusa e i suoi appassionati lo troviamo nell'Hayabusa Station Festival. Si tratta di un evento che si volge nel mese di agosto in grado di richiamare migliaia di motociclisti nella prefettura di Tottori, in Giappone.

Questa grande festa dedicata alla sportiva, si svolge presso la storica stazione ferroviaria di Hayabusa, inaugurata nel 1929 e riconosciuta come bene culturale tangibile del Giappone. Location e moto con lo stesso nome e questa coincidenza ha dato origine, nel 2008, a un'iniziativa destinata a diventare una tradizione.

Hayabusa Station Festival

Tutto partì da un raduno di sole 7 persone...

A volte, i grandi eventi nascono da piccole iniziative come nel caso dell'Hayabusa Station Festival. Infatti, tutto partì da un piccolo raduno di sette proprietari della sportiva giapponese. Nel tempo, è cresciuto così tanto, fino a diventare uno dei più importanti appuntamenti dedicati al modello, arrivando a richiamare oltre 2.600 moto e oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutto il Giappone. Crescita che è stata resa possibile anche grazie al coinvolgimento delle amministrazioni locali, della comunità di Yazu e della Wakasa Railway, che per l'occasione mette in servizio uno speciale treno decorato con la livrea e i loghi della Hayabusa.

Nel tempo, questo evento è diventato molto di più che un semplice raduno di appassionati.

Hayabusa Station Festival

Suzuki Hayabusa, 3 generazioni di successi

Presentata nel 1999, la Suzuki Hayabusa, una moto nata per superare i 300 km/h, ha saputo evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. La seconda generazione, introdotta nel 2008, ha portato il motore a 1.340 cc e un design ancora più scolpito, mentre nel 2021 la terza generazione ha riportato il modello sui mercati europei con un propulsore conforme alla normativa Euro 5 e un avanzato pacchetto elettronico di assistenza alla guida. Dal momento del suo debutto, sono state vendute oltre 189 mila unità solamente nelle prime due generazioni.

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