Suzuki Hayabusa 2027, arrivano due nuove colorazioni e una Special Edition

È una delle moto più veloci in circolazione. Dopo il debutto nel 1999, la seconda generazione arrivata nel 2008 e la terza, lanciata nel 2021, per il prossimo anno è attesa una nuova versione della Suzuki Hayabusa. Una moto che è ancora oggi un riferimento per gli appassionati di velocità e accelerazioni. Per il model year 2027 Suzuki conferma la formula della “Regina delle maximoto” con il quattro cilindri da 1.340 cc e introduce nuove colorazioni oltre a una Special Edition.

Due colorazioni standard e una Special Edition

Sotto la carena aerodinamica ispirata al falco pellegrino, la Hayabusa 2027 mantiene il collaudato quattro cilindri in linea da 1.340 cc, abbinato alla suite elettronica Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che raccoglie gli aiuti alla guida e le impostazioni di personalizzazione delle prestazioni. Di serie restano il cambio Quick Shift bidirezionale e lo Smart Cruise Control. L'impianto frenante si affida alle pinze Brembo Stylema all'anteriore, assistite dal Motion Track Brake System per la gestione della frenata anche a moto inclinata.

La versione standard 2027 è proposta in due tinte: Glass Sparkle Black e Metallic Reflective Blue. Ad affiancarle arriva la Hayabusa Special Edition, che punta su una livrea Pearl Brilliant White e Metallic Oort Gray con accenti rossi. Rispetto al modello standard, la Special Edition aggiunge una sella monoposto in tinta di serie, il logo Suzuki in rilievo sul serbatoio, terminali di scarico neri e dettagli grafici dedicati. Negli Stati Uniti la Hayabusa 2027 standard parte da 19.699 dollari, mentre la Special Edition è proposta a 20.399 dollari.

L'arrivo in Europa

Al momento Suzuki ha confermato queste specifiche e questi prezzi solo per il mercato statunitense. Ma la Hayabusa 2027 arriverà anche in Europa. Bisognerà attendere l’autunno, precisamente la prossima edizione di EICMA 2026, con l’arrivo nei concessionari previsto per la primavera del 2027. Come già accaduto con il model year 2026 (proposto in Europa con colorazioni diverse rispetto a quelle statunitensi) non è escluso che da noi anche per il 2027 la gamma cromatica (e ovviamente i prezzi) possano differire da quelli USA.

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