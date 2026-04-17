Tesla Model S Plaid vs Hayabusa. Auto vs moto. Vince l'uomo

Al The Strip di Las Vegas Motor Speedway, le lezioni non si pagano con le tasse universitarie: si pagano con l'orgoglio. E il canale YouTube Wheels Plus era lì a riprendere tutto, manco fosse un esame di maturità in diretta streaming, con tema da consegnare entro il 1/4 di miglio.

Prima maturanda è una Tesla Model S Plaid color bordeaux, berlina elettrica da quasi 1.100 cv che Tesla sta per mandare in pensione per fare spazio ai robot Optimus, che nessuno ha ancora capito se vuole davvero in casa. Dall'altra parte della linea di partenza, due Suzuki Hayabusa GSX1300R, leggenda vivente delle moto sportive.

Model S Plaid contro Hayabusa: 3...2...1... (YouTube / Wheels Plus)

Primo round: il centauro parte come se stesse ancora imparando a usare la frizione, cambi di marcia a casaccio e start da dimenticare. La Tesla ringrazia, parte in testa e non si volta più: 10,04 secondi contro un imbarazzante 11,7 della moto. Promosso il silenzio, bocciato il pilota.

YouTube / Wheels Plus

Gara-2: il proprietario della Plaid, evidentemente convinto di aver trovato la formula magica, accetta la sfida di una seconda Hayabusa. Solo che, stavolta, il motociclista sa esattamente cosa sta facendo. Risultato: 9,43 secondi per la Suzuki, 9,81 per la Tesla. L'auto va più forte di prima, ma non basta. La scuola è finita, e oggi il professore aveva la moto.

YouTube / Wheels Plus

Se dovessimo cavarne fuori una morale: la tecnologia conta, ma il fattore umano conta di più. Una Hayabusa in mano giusta batte ancora una delle auto più veloci al mondo. E Vegas, come sempre, non perdona gli impreparati.

Fonte: Autoevolution

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2026