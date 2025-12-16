Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Giulia GTA: il video della drag race è vintage

Il canale YouTube di CarWow ripropone una drag race datata 2022 che mette a confronto l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con la sua gemella Giulia GTA. La Quadrifoglio impiegata nella drag race è ancora quella da 510 CV (dal 2023 dichiara 10 CV in più e un differenziale autobloccante meccanico in luogo di quello a controllo elettronico); la GTA ha un vantaggio di 30 quadrupedi e da sotto il cofano dovrebbero udirsi ben 540 nitriti.
Avvantaggiata anche sulla bilancia, con 1.540 kg la GTA non dovrebbe faticare a mettersi dietro la sorella in borghese, che pesa 1.680 kg. Ma così non è, il che dimostra quanto - più di tutto - sia importante non perdere tempo alla partenza e non far pattinare eccessivamente le gomme. Ma guarda il video, se ancora non l'hai fatto, ne vale la pena.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Sprint
|160 / 118
|51.700 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint
|210 / 155
|56.500 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint
|210 / 155
|56.500 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Veloce
|160 / 118
|57.000 €
|Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Sprint
|280 / 206
|59.000 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce
|210 / 155
|62.000 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Intensa
|160 / 118
|62.000 €
|Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Veloce
|280 / 206
|64.500 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Intensa
|210 / 155
|67.000 €
|Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Intensa
|280 / 206
|69.500 €
|Giulia 2.9 Turbo 520 CV AT8 V6 Quadrifoglio
|520 / 382
|102.800 €
