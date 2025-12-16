Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Giulia GTA: il video della drag race è vintage

Una drag race che ha fatto epoca mette di fronte l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2022 e la Giulia GTA: le sorprese non mancano

Il canale YouTube di CarWow ripropone una drag race datata 2022 che mette a confronto l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con la sua gemella Giulia GTA. La Quadrifoglio impiegata nella drag race è ancora quella da 510 CV (dal 2023 dichiara 10 CV in più e un differenziale autobloccante meccanico in luogo di quello a controllo elettronico); la GTA ha un vantaggio di 30 quadrupedi e da sotto il cofano dovrebbero udirsi ben 540 nitriti.

Avvantaggiata anche sulla bilancia, con 1.540 kg la GTA non dovrebbe faticare a mettersi dietro la sorella in borghese, che pesa 1.680 kg. Ma così non è, il che dimostra quanto - più di tutto - sia importante non perdere tempo alla partenza e non far pattinare eccessivamente le gomme. Ma guarda il video, se ancora non l'hai fatto, ne vale la pena.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/12/2025