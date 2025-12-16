Video

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Giulia GTA: il video della drag race è vintage

Avatar di Emanuele Colombo, il 26/12/25

56 fa - Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs Giulia GTA: chi vince davvero la drag race?

Una drag race che ha fatto epoca mette di fronte l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2022 e la Giulia GTA: le sorprese non mancano

Il canale YouTube di CarWow ripropone una drag race datata 2022 che mette a confronto l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con la sua gemella Giulia GTA. La Quadrifoglio impiegata nella drag race è ancora quella da 510 CV (dal 2023 dichiara 10 CV in più e un differenziale autobloccante meccanico in luogo di quello a controllo elettronico); la GTA ha un vantaggio di 30 quadrupedi e da sotto il cofano dovrebbero udirsi ben 540 nitriti.

Avvantaggiata anche sulla bilancia, con 1.540 kg la GTA non dovrebbe faticare a mettersi dietro la sorella in borghese, che pesa 1.680 kg. Ma così non è, il che dimostra quanto - più di tutto - sia importante non perdere tempo alla partenza e non far pattinare eccessivamente le gomme. Ma guarda il video, se ancora non l'hai fatto, ne vale la pena.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/12/2025
Tags
videodrag racealfa romeo giuliaalfa romeo giulia quadrifoglio
Listino Alfa Romeo Giulia
AllestimentoCV / KwPrezzo
Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Sprint 160 / 11851.700 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint 210 / 15556.500 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint 210 / 15556.500 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Veloce 160 / 11857.000 €
Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Sprint 280 / 20659.000 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce 210 / 15562.000 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Intensa 160 / 11862.000 €
Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Veloce 280 / 20664.500 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Intensa 210 / 15567.000 €
Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Intensa 280 / 20669.500 €
Giulia 2.9 Turbo 520 CV AT8 V6 Quadrifoglio 520 / 382102.800 €

Scheda, prezzi e dotazioni Alfa Romeo Giulia
