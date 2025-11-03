Alfa Romeo Giulia GTAm "disappointing" per lo youtuber, ma non si accorge che...

Misha Charoudin è uno youtuber molto conosciuto al Nurburgring: è proprio lì che porta il fior fiore delle auto sportive per raccontarle nel loro terreno di caccia ideale. Questa volta è toccato all'Alfa Romeo Giulia GTAm: sogno proibito di tantissimi appassionati, che però a Misha non ha convinto del tutto. Per una sua svista.
Capito le critiche? A Misha non piacciono le leve del cambio sequenziale solidali al volante (de gustibus...) ma la critica più importante riguarda l'aerodinamica dell'auto che, nella sua prova, è risultata sbilanciata: tanto da dare un forte sottosterzo lungo tutto il tracciato e un marcato sollevamento dell'anteriore allo scollinamento del Pflanzgarten.
Lo splitter della Giulia GTAm è ritratto, non esteso come dovrebbe per l'uso in pista
Peccato che questo squilibrio aerodinamico sia dipeso da un'errata regolazione dello splitter anteriore, che come ben si vede dalle immagini è stato regolato nella posizione ritratta, di minimo carico. Una svista che ha falsato il risultato e le opinioni. Speriamo che Misha possa al più presto ripetere la prova della Giulia GTAm (che al lancio fu osannata dalla stampa inglese) con tutte le regolazioni corrette.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Sprint
|160 / 118
|51.700 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint
|210 / 155
|56.500 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint
|210 / 155
|56.500 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Veloce
|160 / 118
|57.000 €
|Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Sprint
|280 / 206
|59.000 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce
|210 / 155
|62.000 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Intensa
|160 / 118
|62.000 €
|Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Veloce
|280 / 206
|64.500 €
|Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Intensa
|210 / 155
|67.000 €
|Giulia 2.0 Turbo 280 CV AT8 Q4 Intensa
|280 / 206
|69.500 €
|Giulia 2.9 Turbo 520 CV AT8 V6 Quadrifoglio
|520 / 382
|102.800 €
