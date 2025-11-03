Video

Alfa Romeo Giulia GTAm "disappointing" per lo youtuber, ma non si accorge che...

Avatar di Emanuele Colombo, il 03/11/25

3 ore fa - Misha Charoudin critica la Giulia GTAm al Nürburgring: ma c’è un errore!

Misha Charoudin prova la Giulia GTAm al Nürburgring e segnala problemi di aerodinamica. Ma la colpa è di una svista dello youtuber

Misha Charoudin è uno youtuber molto conosciuto al Nurburgring: è proprio lì che porta il fior fiore delle auto sportive per raccontarle nel loro terreno di caccia ideale. Questa volta è toccato all'Alfa Romeo Giulia GTAm: sogno proibito di tantissimi appassionati, che però a Misha non ha convinto del tutto. Per una sua svista.

Capito le critiche? A Misha non piacciono le leve del cambio sequenziale solidali al volante (de gustibus...) ma la critica più importante riguarda l'aerodinamica dell'auto che, nella sua prova, è risultata sbilanciata: tanto da dare un forte sottosterzo lungo tutto il tracciato e un marcato sollevamento dell'anteriore allo scollinamento del Pflanzgarten.

Lo splitter della Giulia GTAm è ritratto, non esteso come dovrebbe per l'uso in pista

Peccato che questo squilibrio aerodinamico sia dipeso da un'errata regolazione dello splitter anteriore, che come ben si vede dalle immagini è stato regolato nella posizione ritratta, di minimo carico. Una svista che ha falsato il risultato e le opinioni. Speriamo che Misha possa al più presto ripetere la prova della Giulia GTAm (che al lancio fu osannata dalla stampa inglese) con tutte le regolazioni corrette.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/11/2025
Tags
alfa romeo
