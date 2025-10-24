Alfa Romeo ci ripensa e le Quadrifoglio Giulia e Stelvio tornano a ruggire

La notizia bomba arriva dal Regno Unito, dove Jules Tilston, locale boss del marchio Alfa Romeo, avrebbe annunciato il ritorno in produzione della Giulia Quadrifoglio e della sua sorellona SUV Stelvio Quadrifoglio.

Non parliamo di auto elettriche, ma delle vere Alfa con motore V6 biturbo di derivazione Ferrari, che tornerebbero in produzione - a detta di Tilston - a partire da aprile 2026. Troppo bello per essere vero? Ho voluto andare a fondo alla questione.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport

Nuovi modelli in ritardo, Giulia e Stelvio tengono botta

L'annuncio è recente: l'attesa nuova Alfa Romeo Stelvio 2026 non arriverà nel 2026. Il ritardo si deve al mercato che non assorbe le auto elettriche come sperato e Stellantis ha rivisto le strategie per proporre il nuovo SUV non più solo in configurazione EV, ma anche con motori termici sotto al cofano (lecito pensare a varianti mild hybrid e plug-in hybrid, anche se non abbiamo l'ufficialità in tal senso).

Va da sé che, fino all'arrivo della nuova generazione, dal listino del Biscione non può mancare il SUV di medie dimensioni e sarà l'attuale Stelvio a tenere botta fino ad allora. Stessa sorte toccherà alla Giulia, che continuerà a fare gli onori di casa fino alla sostituzione, attesa a stretto giro dopo la Stelvio.

Tutto logico, prevedibile e confermato dalle fonti ufficiali. La vera sorpresa è il dietrofront sulle versioni ad alte prestazioni Quadrifoglio, il cui destino pareva segnato già dallo scorso mese di settembre, in cui la produzione nello stabilimento italiano di Cassino era cessata, senza alcuna speranza di un ritorno.

Giulia Quadrifoglio Super Sport

Le novità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2026

Ci ha pensato lo stesso Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, a confermare ufficialmente la resurrezione delle due Alfa più sognate e ambite dal popolo degli alfisti. Il ritorno a primavera sarà nel segno della continuità, senza variazioni tecniche di rilievo se non una nuova calibrazione motore a mezzo software per adeguarne le emissioni alla nuova normativa Euro 7.

Equipaggiamento, dotazioni e tecnologie dovrebbero rimanere invariate - anche se su questo potremmo avere qualche sorpresa più avanti - ed è invariata anche la sede di produzione di Cassino. Giulia e Stelvio rimarranno in produzione fino a fine 2027, con le motorizzazioni V6 benzina da 520 CV e le sole versioni Diesel Q4 da 210 CV a completare i listini.

Niente più benzina da 240 CV, insomma, almeno in Italia. Ma l'offerta sarà differenziata in base al mercato. In UK, riporta la testata Autocar, rimarrà il quattro cilindri benzina 2.0 da 270 cavalli, che da noi non si è mai visto. Perché sì, l’elettrico sarà pure il futuro, ma il Quadrifoglio — quello vero, col rombo giusto e l’odore di benzina — è ancora il presente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/10/2025