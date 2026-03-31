Bugatti Divo vs Koenigsegg Jesko, una drag race tra "pesi massimi"

Matt Watson di CarWow è atterrato negli Emirati con un'idea folle in testa: mettere una contro l'altra la Bugatti Divo e la Koenigsegg Jesko.

Teatro della sfida, la pista a Tilal Swihan, ad Abu Dhabi. Un impianto pazzesco, costruito dal governo per permettere a queste belve di sfogarsi lontano dalle strade pubbliche.

Bugatti Divo e Koenigsegg Jesco, la partenza della drag race

Divo vs Jesko Absolute: la rivincita del secolo

L'anno scorso, la Jesko Attack aveva perso per un soffio contro la Chiron Super Sport. Il web è esploso: ''Avete usato la Jesko sbagliata!''. E allora ecco l'arma della vendetta: una Jesko Absolute (quella pensata per la velocità pura) rifornita di carburante E85 per scatenare tutti i suoi 1.600 CV.

Dall'altra parte, il colosso francese schiera la Divo. Sotto il cofano? Il leggendario W16 quad-turbo da 8 litri. Ha 100 cavalli in meno della ''cugina'' Super Sport, ma una spaziatura del cambio a 7 marce pensata per bruciare lo 0-100 km/h in un battito di ciglia.

Al volante i piloti di CarWow si alternano ai collaudatori ufficiali Marcus per Koenigsegg e Goran per Bugatti. Per assicurarsi che davvero le auto esprimano tutto il loro potenziale. Gentlemen, start your engines!

Non solo regine: il contorno è da brividi

Com'è finita? Non voglio rovinarti la sorpresa del video, ma ti dico solo che la Bugatti resta la regina della partenza bruciante, mentre l'allungo della Koenigsegg è qualcosa di ultraterreno. Tu su chi avresti scommesso? Sulla stabilità imperturbabile del W16 francese o sulla furia vichinga del V8 svedese?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/04/2026