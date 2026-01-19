Video

Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko Absolut: il video della drag race

Avatar di Emanuele Colombo, il 19/01/26

1 ora fa - Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko Absolut: drag race all’ultimo decimo!

Il confronto definitivo tra Bugatti Chiron Super Sport e Koenigsegg Jesko Absolut. I numeri della sfida e il video della drag race

Lo scorso anno quelli di CarWow avevano già organizzato una sfida tra la Bugatti Chiron Super Sport e la Koenigsegg Jesko Attack.

Alcuni commenti allo acorso video esprimevano dubbi sulla lungezza del tracciato, sulla scelta della versione della Koenigsegg e il fatto che quest'ultima avesse impiegato carburante ordinario invece dell'E85, e non ha potuto esprimere per intero il suo potenziale.

Dunque? Ecco la rivincita, con la stessa Bugatti ad affrontre la Koenigsegg Jesco in versione Absolut, e alimentata con il suo nettare E85. Riuscità a riscattare la sconfitta del fratello minore? Guarda il video qui sotto.

La Bugatti Chiron Super Sport monta un W16 quadri-turbo da 8 litri che eroga 1.600 CV e 1.600 Nm di coppia. La trazione è integrale, gestita da un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Peso? 1.995 kg.

La Koenigsegg Jesko Absolut sfrutta un V8 twin-turbo da 5 litri. Con il carburante E85, raggiunge anch’essa i 1.600 CV e 1.500 Nm, ma scarica a terra la potenza sulle sole ruote posteriori tramite un cambio multi-frizione a 9 rapporti. Il peso? 1.390 kg.

Numeri quasi identici, ma approcci completamente diversi, con peso e tipo di trazione a sparigliare le carte di questi scontro tra titani. Chi vincerà?

VEDI ANCHE
Video drag race Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko
Bugatti Chiron Super Sport vs Koenigsegg Jesko: quale hypercar è più veloce? Guarda il video
Video: il costoso incidente tra due Bugatti Chiron
Due Bugatti Chiron nel video di un botto molto costoso
Video Hypercar: Rimac, Koenigsegg e Singer in pista
I boss delle hypercar si scambiano i bolidi: Rimac, Koenigsegg e Dickinson in pista (video)
Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2026
Tags
drag racebugatti chiron
Vedi anche