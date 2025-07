Koenigsegg Agera R: nuova vita per l’hypercar svedese in versione one-off

A oltre un decennio dal debutto, la Koenigsegg Agera R (leggi tutto su Koenigsegg Agera R) continua a essere una delle hypercar più rappresentative del marchio svedese. Un modello che ha contribuito a consolidare la posizione della casa automobilistica svedese nell'élite delle hypercar, combinando prestazioni straordinarie con un'ingegneria innovativa. Dotata di un V8 biturbo, ha rivaleggiato con la Bugatti Veyron e, nella sua versione RS, resta tra le auto di serie più veloci mai prodotte.

Koenigsegg Agera R: un completo restyling la trasforma in one-off per un dealer britannico

Ora, la Divisione Legends di Koenigsegg (guarda la homepage di Koenigsegg) ha riportato in vita l’Agera R con un esemplare one-off. Il risultato è un esemplare unico e personalizzato, costruito appositamente per il concessionario ufficiale del marchio nel Regno Unito, ''Supervettura'' e dotata di una serie di aggiornamenti studiati nei minimi dettagli, sia all'interno sia all'esterno. Qui sotto, la presentazione del boss Christian von Koenigsegg sulla sua pagina Instagram.

Più che un semplice restyling

Questa versione aggiornata non è un semplice restauro. Si tratta di un progetto su misura con numerosi interventi su carrozzeria, interni e meccanica. Il design esterno adotta una tonalità di verde intenso, arricchita da strisce rosse e dettagli in fibra di carbonio a vista, il tutto protetto da un rivestimento Diamond-Like Coating (DLC).

Koenigsegg Agera R: un dettaglio di volante e strumentazione della hypercar scandinava

L’abitacolo si distingue per:

Quadro strumenti ispirato alla CC850 con layout esclusivo

Sedili sportivi simili a quelli della Koenigsegg One:1

Cinture di sicurezza da corsa

Koenigsegg Agera R: motore rivisto per ottimizzare l'erogazione e le prestazioni

Un motore più potente

Koenigsegg ha inoltre rivisto il motore per migliorare la risposta, sebbene non siano stati diffusi dati ufficiali. Questa strategia ricorda l’approccio di Pagani con la Zonda, che continua a essere aggiornata per clienti selezionati.

Un esempio simile è la Koenigsegg Chimera, basata su Agera RS ma con motore Jesko e cambio della CC850 (guarda come funziona il cambio di Koenigsegg CC850). Un’ulteriore conferma del valore storico e tecnico che la casa attribuisce ai suoi modelli passati. Cosa ne pensate di questa hypercar aggiornata? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/07/2025