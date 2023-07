Koenigsegg Gemera: una vera hypercar sotto mentite spoglie da... granturismo (video)

Quando Christian von Koenigsegg ha lanciato il progetto Gemera, era il primo a sapere che sarebbe stato qualcosa di molto, ma molto impegnativo. Tuttavia, l'audace Christian ha stupito tutti e al lancio del concept la casa automobilistica ha mostrato tutto il potenziale di questo ambizioso piano. Per esempio, la scheda tecnica recitava che l'auto avrebbe avuto una potenza di 1.700 CV e avrebbe accolto quattro persone insieme ai loro bagagli. Oggi, invece, si parla addirittura di oltre 2.300 CV e lo stesso Christian von Koenigsegg ci spiega in video come è riuscito in tale impresa, vediamolo insieme.

COMPONENTI RIPROGETTATI Confezionare la Gemera sembrava un compito ai limiti dell'impossibile e invece... Un propulsore V8 elettrificato con tanto spazio in abitacolo è una combinazione vista solo sui SUV, almeno fino a oggi. Questa volta, però, tali esigenze sono state adattate alla silhouette di una supercar con due porte e motore centrale. Per ottenere ciò, Koenigsegg ha riprogettato una serie di componenti e ne ha letteralmente inventati altri. La sua famosa trasmissione LightSpeed ​​è stata capovolta per creare quella che chiama la trasmissione Tourbillon . “Non abbiamo resistito a esplorare la possibilità di incorporare queste straordinarie caratteristiche e vantaggi nel modello di produzione Gemera, portandoci lungo un nuovo entusiasmante percorso di sviluppo: la Light Speed ​​Tourbillon Transmission (LSTT)”, spiega Christian.

Koenigsegg Gemera: la hypercar svedese con oltre 2.300 CV e quattro postiNUOVO MOTORE EV In aggiunta all'innovazione, Koenigsegg ha sviluppato un nuovo motore elettrico Radial Flux chiamato Dark Matter , che eroga 596 kW (811 CV) e 1.250 Nm di coppia. Gli acquirenti possono scegliere di combinare il motore Dark Matter con il Tiny Friendly Giant , un motore biturbo a tre cilindri o il V8 biturbo da 5,0 litri preso in prestito dalla Jesko. In realtà il V8 standard della Jesko non si adatterebbe del tutto alla Gemera; quindi, Koenigsegg ha rielaborato i turbo e lo scarico in una configurazione differente. Di conseguenza, lo scarico esce dal cofano posterioree la potenza totale viene portata a 2.332 CV (1.715 kW) e 2.750 Nm di coppia. Questi sono numeri sorprendenti per qualsiasi veicolo, pensate a una GT per quattro con armi e bagagli al seguito... Chissà come se la cava una Gemera a pieno carico fra i cordoli di una pista da qualche parte nel mondo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/07/2023