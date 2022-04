Koenigsegg Jesko: il video della hypercar sulla neve

Ve lo avevamo anticipato tempo fa: la Koenigsegg Jesko è l'auto con il motore più reattivo al mondo. Secondo il suo creatore è anche l'auto con il cambio più veloce del mondo. Non sarà un problema scatenarla sulla neve? Pare proprio di no, a giudicare dal video che la Casa svedese ha condiviso sul suo canale YouTube.

VEDI ANCHE

DRIFT TEST Tanta reattività di motore e trasmissione migliorano il controllo, dell'auto, dice Christian Von Koenigsegg. Ed ecco che in mani esperte, sulle ampie piste tracciate sul ghiaccio del centro prove di Arjeplog, in Lapponia, il V8 biturbo da 5,0 litri da 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia si lascia domare senza problemi. In modo molto coreografico, va detto. Quasi, ma solo quasi, come nel nostro speciale drift test dell'Audi RS3 a confronto con la Mercedes-AMG A 45 S.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/04/2022