TREMENDE Solo a me tornano in mente i due velociraptor di Jurassic Park, primo episodio? Rapidi, voraci, intelligenti. Soprattutto, complici. Come i due prototipi di Koenigsegg Jesko che nel video pubblicato sul profilo Instagram del marchio svedese si divertono a inseguirsi sul circuito prove casalingo, la pista di Ängelholm, in Svezia, a due passi dalla fabbrica. Se passasse un'altra supercar, se la divorano.



VIKING CAR Mostrata in anteprima al Salone di Ginevra nel 2019, Koenigsegg Jesko è senza dubbio una delle hypercar più hyper della scena attuale. 1.600 cavalli da un V8 biturbo, potenza inviata alle ruote posteriori tramite una stravagante trasmissione a sette frizioni. Tutti i 125 esemplari sono andati esauriti entro due settimane dal debutto, e i collaudi sono ben avviati, a giudicare dalla clip. Due Jesko gemelle che ballano il rock, fumandosi senza pudore gli pneumatici, pure sputando fiamme dallo scarico montato al centro. Pura libertà.

PRONTO PISTA Entrambe le due scatenate Jesko sono in configurazione standard, cioè senza il pacchetto ''Absolut'' opzionale, che si concentra sulla velocità massima piuttosto che sulle prestazioni in pista. Eh già: senza l'enorme ala posteriore, probabilmente persino loro due perderebbero l'equilibrio e finirebbero per andare di stomaco...