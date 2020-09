Koenigsegg Regera, la megacar

La Regera di Koenigsegg è un vero e proprio mito su quattro ruote: 80 esemplari da due milioni di euro cadauno (tutti venduti in prenotazione), vanta lo 0-400 km/h più veloce su piazza, e altri record legati alla sua impressionante accelerazione. Spinta da un motore V8 biturbo da 5 litri che mette insieme tre motori elettrici (per 1500 CV e 1280 Nm di coppia), la sua potenza complessiva è superiore a 1 MW, tanto che per lei è stato coniato il termine di megacar, superiore a quello di hypercar.

DIRECT DRIVE Un'altra sua particolarità decisamente notevole è che la trasmissione è gestita da un innovativo sistema Direct Drive con una sola marcia. Il video che vi presentiamo offre l'opportunità di vedere da vicino (compreso dall'interno dell'abitacolo) che cosa si prova a guidare a tutta velocità un'auto di questo tipo. Il filmato è stato realizzato su una pista di atterraggio vicino alla fabbrica svedese di Koenigsegg ad Angelholm, e ci mostra un'accelerazione senza limiti fino a oltre 300 km/h.

IL VIDEO La prima cosa che salta all'occhio, anzi all'orecchio, nella spinta di un auto di questo tipo (la cui velocità massima può arrivare fino a circa 410 km/h) è per l'appunto l'assenza del cambio di marcia, con un suono costante e ininterrotto che si fa sempre più impressionante. È particolarmente impressionante osservare come il motore resta costantemente intorno ai 5mila giri al minuto dai 100 km/h fino ai 220, e soltanto dopo i 230 i giri cominciano ad aumentare sensibilmente.

IL RECORD Lunedì 23 Settembre 2019 un esemplare della Regera, con alla guida il capo collaudatore di Koenigsegg Sonny Persson, ha stabilito un nuovo record mondiale nella prova di accelerazione e frenata 0-400-0 km/h, completando la corsa in un tempo di 31,49 secondi, battendo così il record precedente di 33,29 secondi intestato alla sorella Agera RS.