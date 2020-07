Hai capito lo smartworking?

Koenigsegg, la mitica Casa automobilistica svedese specializzata in supercar, ha dato un'interpretazione piuttosto particolare del concetto di smartworking. Durante il lockdown infatti, con i ritmi di lavoro rallentati, hanno pensato bene di girare un cortometraggio (12 minuti) che si può considerare a tutti gli effetti un piccolo action movie, anche decisamente ben realizzato. La particolarità? Gli interpreti del film sono proprio i dipendenti dell'azienda.

IL CORTOMETRAGGIO Il titolo del cortometraggio è Time to Reign, e viene presentato come ''una produzione interna di Koenigsegg realizzata nel tempo libero''. Il CEO dell'azienda Christian von Koenigsegg ha contribuito alla sceneggiatura ed è anche uno degli attori del film, come pure il designer e alcune figure del marketing, che interpretano ladri, hacker e criminali tra inseguimenti e esplosioni. Del resto la sede centrale di Koenigsegg si trova in quella che era una base militare abbandonata, già di per sé una location decisamente cinematografica.

REGERA La protagonista a quattro ruote del cortometraggio è Regera, hypercar da 2 milioni di dollari e dal motore ibrido da 1.500 CV costruita in soli 80 esemplari, già tutti venduti. Un bolide decisamente da sogno, che secondo dati non ufficiali sarebbe in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 3,0 secondi, da 0 a 200 km/h in un tempo tra i 6 e i 7 secondi, da 0 a 300 km/h intorno agli 11 secondi e da 0 a 400 km/h in circa 20 secondi. Difatti la velocità massima, anch'essa non dichiarata ufficialmente, è stimata intorno ai 410 km/h. Con una protagonista del genere non è una sorpresa che il cortometraggio, che vi mostriamo qui sopra, abbia già macinato quasi 250mila visualizzazioni su YouTube in meno di tre giorni.